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坐牢超爽！「黑幫控制監獄」泡夜店、泳池　委內瑞拉派1萬大兵奪回

▲▼委內瑞拉軍隊奪回最大監獄「拖考龍」（Tocoron）控制權。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 委內瑞拉軍隊奪回最大監獄「拖考龍」控制權。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉最大監獄被黑幫掌控多年，囚犯不僅可自由活動，還可享受游泳池、夜店等設施。政府20日派出1.1萬大兵突襲，宣布奪回控制權，並將6000多名囚犯轉移至其他監獄。

綜合BBC及《法新社》，委內瑞拉20日宣布，在一場動員1.1萬名安全部隊成員的重大行動中，從強大犯罪組織Tren de Aragua手中奪回北部阿拉瓜州的「拖考龍監獄」（Tocoron）控制權。委國內政部也聲明祝賀當局奪回監獄，瓦解「陰謀與犯罪的中心」。

據報在黑幫控制下，拖考龍獄囚不僅可自由活動，還可享受類似酒店的設施，包括游泳池、夜店及小型動物園，更有銀行、棒球場、餐廳及舞廳。記者甚至看見獄警搬出重機、電視和微波爐。

Tren de Aragua是委國最大犯罪集團，成立於10年前，據報成員多達5000人，犯罪活動遍及全國，包括綁架、搶劫、販毒、賣淫、敲詐勒索、人口販運及非法開採金礦，甚至將觸角伸向鄰國郊區。

委國記者里斯克斯（Ronna Risquez）指出，該集團過去10年來利用國家經濟與政治危機逐漸壯大，目前影響力擴及至少其他8個拉丁美洲國家。

集團首腦弗洛勒斯（Hector Guerrero Flores）因謀殺與販毒罪名被判17年徒刑，在政府奪回拖考龍以前便在此服刑，但據稱權力大到入獄前就可自由進出。

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