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馬斯克獲提名「歐洲最高人權獎」！　伊朗女子艾米尼也上榜

▲▼伊朗已故庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）。（圖／路透）

▲2023年歐洲最高人權獎沙卡洛夫獎提名名單20日公布，伊朗已故庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）獲提名。（圖／路透）

文／中央社

2023年歐洲最高人權獎沙卡洛夫獎提名名單今天公布，伊朗已故庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）獲得提名，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在名單內，但其言行飽受爭議。

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）的3個最大政治團體都支持將艾米尼列入沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）提名名單，這個獎項將於12月頒布，艾米尼是最有可能的獲獎者。

艾米尼於2022年9月16日逝世，得年22歲，她因為被控違反伊朗嚴格的女性服裝規定，遭到宗教警察羈押，在拘留期間喪命，引發全國示威。

接著，世界多地也爆發相關示威，包括巴黎、雪梨、多倫多及紐約等地。艾米尼成為了伊朗的「婦女、生命、自由」運動象徵，但被視為伊朗神職人員統治政府的最大挑戰。

歐洲議會小型極右團體「認同與民主黨團」（Identity and Democracy Group）是唯一提名馬斯克的組織，該團體包含民族主義及極右派議員。

馬斯克試圖將自己描繪成言論自由捍衛者，但遭到一些人權組織批評，因為他被控允許其社群平台X增加反猶太和其他仇恨言論。

此外，馬斯克也因為讓美國前總統川普（Donald Trump）及其他極右翼崇拜的民粹主義人物重返X而引發爭議。

 

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