男星遭「死亡威脅」：敢來就是最後一場　墨西哥演唱會宣布取消

▲墨西哥歌手Peso Pluma收到死亡威脅，演唱會因此取消。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

墨西哥24歲男歌手Peso Pluma日前收到死亡威脅，唱片公司20日表示，將取消10月14日在墨西哥靠近美國邊境的城市提華納（Tijuana）舉辦的演唱會。此前，提華納4條交通要道出現橫幅看板，上頭用紅色字體警告Peso Pluma若敢到當地開唱，這將成為他最後一場演出。

根據路透社報導，1999年出生的墨西哥歌手Peso Pluma，本名為Hassan Kabande， 自2020年起活躍於樂壇至今，他幾首最受歡迎的歌曲容易令人聯想到販毒集團，引發部分人士批評他的歌是在為毒品交易辯護。

另一方面，這次Peso Pluma即將開唱的地點提華納，多年來一直是犯罪集團血腥鬥爭之地，當地正面臨著越來越多的暴力事件，這些販毒集團經常透過一種被稱為「narcocorrido」（毒梟民謠）的音樂類型來自我宣傳，而且過去已有數名narcocorrido音樂人被犯罪集團成員殺害。

▲Peso Pluma於9月12日出席在美國紐澤西州紐華克（Newark）舉行的2023年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）。（圖／路透）

在提華納出現針對Peso Pluma的死亡威脅標語後，他的獨立音樂廠牌Doble P Records發布聲明稱，公司的目標在於保護粉絲與工作團隊，同時也感謝粉絲們的理解，「為了所有相關人員的安全，我們將取消10月份在提華納的演出」。報導提到，目前並不清楚是誰張貼威脅橫幅，也不清楚背後原因。

報導指出，墨西哥政府報告顯示，今年度截止8月為止，墨國最北端的下加利福尼亞州（Baja California）已經發生1399件謀殺案，其中發生在提華納的案件最多。