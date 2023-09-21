COVID-19新變異株擴散　美宣布恢復免費發快篩檢劑

▲拜登政府宣布重新免費發放限額COVID-19快篩試劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國衛生及公共服務部（HHS）周三（20日）宣布，將會對全國重新開放免費寄送COVID-19快篩試劑。

路透社報導，美國衛生及公共服務部表示，從下周一（25日）起，將重新開放每戶免費下訂4劑COVID-19快篩試劑，並補充快篩試劑可以檢測出近來再度造成疫情升溫的COVID-19變種病毒，這項服務將會持續到今年結束。

當局也宣布，再投資6億美元（約新台幣192億元）給12個全國COVID-19快篩試劑工廠。

《內布拉斯加醫藥》指出，9月初美國每周仍有5772名COVID-19重症病患住院，其中15％必須進到加護病房治療。最近期的檢測陽性數據則是6月2日至8日當周，篩陽率為7.2％，而當篩陽率高於5％時，定義是疫情「未獲得控制」的。

目前美國廣泛分布的COVID-19新型變種病毒是EG.5，大約占21.5％病例， FL.1.5.1則占14.5％，XBB.1.16占9.2％。羅普博士（Dr. Rupp）表示，最初的Omicron變種病毒已經消失了，「最近Omicron的亞變異株正在激增，包括EG.5、XBB.1.5與 XBB.1.16。」