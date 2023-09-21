　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台海和平符合所有人利益　蔡英文演說：國際合作至關重要

▲總統蔡英文演說。（圖／翻攝X「@james_t_quinn」）

▲總統蔡英文演說。（圖／翻攝X「@james_t_quinn」）

文／中央社記者溫貴香台北20日電

總統蔡英文在紐約非營利組織Concordia年度峰會發表錄影專題演說指出，台灣是國際民主社會的重要夥伴，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，台海和平穩定符合所有人的利益。她感謝許多國家聲援台灣的國際參與，台灣可為推動永續發展和全球福祉做出更多貢獻。

Concordia年度峰會歷年均邀請赴紐約參加聯合國大會總辯論等活動國家元首、政府首長等政、學、商各界、聯合國高階官員、相關國際組織及公民社會領袖與談。

蔡總統應Concordia之邀，於20日晚間（紐約時間上午），在其2023年度峰會（2023 Concordia Annual Summit）中發表錄影專題演說。

總統首先感謝Concordia再次邀請她參加今年的峰會，與重要領袖一起分享對當前全球議題的觀點。她說，處理這些議題需要廣泛的合作，特別是在衝突和不穩定的局勢迅速蔓延之際，這在最近發生的人類悲劇中尤其明顯，例如俄羅斯入侵烏克蘭及COVID-19疫情，至今仍影響全球。

蔡總統說，雖然這些挑戰有時看似無法克服，但相信最重要的是保持希望。

今年峰會的主題強調民主、全球安全和人權對於促進社會進步的重要性，她說，這些也都是台灣關注的議題，台灣對堅守民主、安全和人權的承諾，是一切作為的方針，與國際交往秉持著和共享民主價值的友邦及理念相近夥伴合作的信念。

總統說，台灣除了是國際民主社會的重要夥伴外，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，生產全世界9成以上的先進半導體，每年全球約有近半數貨櫃船通過台灣海峽，這使得台灣及此區域的安全更為重要，台海的任何干擾都可能波及全球。

「台海的和平穩定符合所有人的利益」。蔡總統強調，台灣及區域安全面臨日益嚴峻的挑戰令人擔憂，「威權鄰居」每天發動數百萬次網路攻擊、頻繁的軍事演習及其他形式的灰色地帶活動，對台灣及其友邦極限施壓。

她說，在台灣首當其衝面臨持續不斷的威脅時，她深知必須努力不懈以維護和平，並保護得來不易的民主。然而，為了因應中國日益挑釁的作為，並確保區域和世界的穩定，國際合作至關重要。

令人欣慰的是，許多世界領袖同為關切。她說，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）今年曾表示，聯合國將全力協助緩解台灣海峽的緊張局勢。就在上個月，美國、日本和韓國的領袖重申，台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全繁榮不可或缺。

蔡總統感謝許多國家聲援台灣的國際參與，有了更廣泛的參與，可以為推動永續發展和全球福祉做出更多貢獻。台灣的安全和國際參與，不僅是為了維護共同的經濟利益及促進進步，也是為了捍衛自由、民主和尊重人權等普世價值。

她說，目睹民主普遍倒退之時，不該忘記達致民主的歷程。台灣克服數十年的威權統治和戒嚴，實現了民主。當前威權主義擴張的趨勢令人憂心，也威脅安全，但是台灣享有的強健民主制度，對抵抗威權主義擴張者當有鼓舞作用。只要團結一致，堅守信念，相信將克服眼前的挑戰，並促成全世界更多進展。

今年峰會除蔡總統外，受邀發表演說者尚包括巴拉圭共和國總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）、納米比亞第一夫人蓋因戈斯（Monica Geingos）、克羅埃西亞前總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarović）、愛沙尼亞前總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）及國際電信聯盟(ITU)秘書長鮑丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）等。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
台美混血大物再創歷史！　史上首位「25轟50盜」新秀
「群蜂暴螫」2死！　山友驚恐目擊：他全身變黑
快訊／國家警報響！921防災日別慌　10點還有
大直25戶再度下陷！　李四川曝原因
入秋首波東北風到！　7地區明起整天有雨
57萬訂閱YouTuber突發「黑白文公告」！　頻道慘被紅標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁10月出訪中國！　親口證實「接受習近平邀請」

馬斯克獲提名「歐洲最高人權獎」！　伊朗女子艾米尼也上榜

砰砰！　美國駐黎巴嫩大使館附近驚傳槍響

快訊／南韓軍機墜毀　飛行員緊急彈射逃生

COVID-19新變異株擴散　美宣布恢復免費發快篩檢劑

台海和平符合所有人利益　蔡英文演說：國際合作至關重要

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

亞塞拜然出兵爭議納卡區　至少200死400傷

獨得640億威力彩！美男半年狂買3套豪宅　專家嘆最糟錯誤

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄羅斯聯合國否決權

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

瑞芳「11人遭蜂螫」釀4重傷　2男OHCA警消急扛下山治療

普丁10月出訪中國！　親口證實「接受習近平邀請」

馬斯克獲提名「歐洲最高人權獎」！　伊朗女子艾米尼也上榜

砰砰！　美國駐黎巴嫩大使館附近驚傳槍響

快訊／南韓軍機墜毀　飛行員緊急彈射逃生

COVID-19新變異株擴散　美宣布恢復免費發快篩檢劑

台海和平符合所有人利益　蔡英文演說：國際合作至關重要

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

亞塞拜然出兵爭議納卡區　至少200死400傷

獨得640億威力彩！美男半年狂買3套豪宅　專家嘆最糟錯誤

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄羅斯聯合國否決權

普丁10月出訪中國！　親口證實「接受習近平邀請」

高虹安火速核定房東相關都更案　他爆：建商前後任獨董就是環評委員

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」　按摩還加碼「前列腺保養」

快訊／苗9線後龍大山段死亡車禍　機車騎士噴撞前擋傷重不治

台中4大4千坪up大基地搶市　光花園、公設就3500坪↑

全國十大優良防火管理人　台南麻豆新樓醫院李忠信組長出線

基隆新地標！　智崴打造全台最大裸視3D「胖橘貓」

iPhone 15 Pro Max有多輕？ 她搶先拿到實機：單手拍照也超輕鬆

蕭美琴投書《今日美國》　籲阻2758決議遭曲解

台美混血大物再次創造歷史！大聯盟史上首位「25轟50盜」新秀

「2條虎皮蛋糕」塞爆紙箱 貓奴笑：真材實料販售中

國際熱門新聞

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

美男中640億威力彩狂買3豪宅　專家嘆最糟錯誤

聯準會放鷹　美股收黑

麥當勞隱藏版漢堡　這時才點得到

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

咖啡廳「0客人」心碎　靠一則TikTok爆紅忙翻

印度對加拿大發布「旅遊警告」

波蘭21世紀最大醜聞　移民付錢買簽證

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐

美宣布：恢復免費發COVID-19快篩檢劑

新加坡前總理之子　涉操控股價遭起訴

納卡分離派宣布停火：撤出所有軍武

iPhone 15發售日罷工　蘋果法門市員工爭加薪

店員搞錯「多給一張彩券」　讓男中千萬大獎

更多熱門

相關新聞

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

美國紐約地鐵奇人怪事多的出名，近日又出現一名女乘客，竟然在車廂內直接把假陽具年在玻璃上，也不顧周圍其他乘客，竟然忘我「咬咬」了起來。

美男中640億威力彩狂買3豪宅　專家嘆最糟錯誤

美男中640億威力彩狂買3豪宅　專家嘆最糟錯誤

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

聯大期間蔡總統蕭美琴齊發聲　籲維護台海穩定

聯大期間蔡總統蕭美琴齊發聲　籲維護台海穩定

威廉王子紐約中央公園晨跑「無人認出」

威廉王子紐約中央公園晨跑「無人認出」

關鍵字：

總統蔡英文Concordia紐約北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

民生社區里長廣播：地瓜有毒　店員上門求助

即／瑞芳登山團遭蜂螫釀2死　4勇消救援被咬傷送醫

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面