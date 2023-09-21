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錫克教領袖在加拿大遭刺殺　印度對加拿大發布「旅遊警告」

▲▼加拿大指控印度特務6月在卑詩省錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）謀殺錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）。（圖／路透）

▲錫克教領袖尼賈爾（右下角）今年6月在加拿大卑詩省遭到槍殺。（圖／路透）

文／中央社

加拿大總理杜魯道指控印度政府涉入在溫哥華附近殺害一名錫克教分離主義者，引發印度和加拿大外交爭端後，印度20日警告其公民不要前往加拿大部分地區。

綜合法新社與路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已要求印度「嚴正」看待針對這起謀殺案調查的爆炸性消息。

這起事件引發兩國發生以牙還牙的外交驅逐行動，印度也強烈否認指控，並表示印度與錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月遭謀殺有關的說法「非常荒謬」。

印度外交部沒有明確提及這項爭端，但表示由於「仇恨犯罪和暴力犯罪因政治原因被縱容」，印度當局擔心其公民在加拿大的人身安全。

印度外交部發聲明表示：「印度外交官和印度社區中對反印議題持相反意見的部分人士安全尤其受到威脅。」

「因此建議印度國民避免前往加拿大曾發生此類事件的地區和潛在場所。」公告中沒有明確指出印度公民應避免前往的城市或地點。

印度國大黨（Congress Party）發言人對被他們稱為「對抗恐怖主義」的行為表達支持，並批評杜魯道。

國大黨資深議員辛赫比（Abhishek Manu Singhvi）在社群媒體平台X上寫道：「杜魯道為被認定為恐怖分子的尼賈爾辯護非常可恥，這也顯示當前加拿大政權與哈利斯坦國支持者暗通款曲。」

尼賈爾主張應從印度旁遮普省（Punjab）獨立成一個名為「哈利斯坦國」（Khalistan）的錫克教國家，當地1980年代和1990年代初期因哈利斯坦分離主義的暴力運動而動盪不安，數以千計人因此喪生。

作為當時的執政黨，國大黨負責領導打擊分離主義者，最終鎮壓這場運動，但新德里當局仍對分離主義運動恐捲土重來保持警惕。

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