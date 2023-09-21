納卡區分離派宣布停火：撤出所有重型軍武　亞塞拜然結束軍事行動

▲亞塞拜然19日針對納戈爾諾．卡拉巴赫地區（納卡區）展開反恐行動，分離派人士20日宣布停火 。（圖／路透）

文／中央社

納戈爾諾．卡拉巴赫地區分離派人士和亞塞拜然20日宣布，他們將停止敵對行動，這意味亞塞拜然軍隊昨天在納卡區發起的「反恐」行動結束。

位於亞塞拜然境內多山的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）主要居住著亞美尼亞裔居民，數十年來，當地分離勢力和亞塞拜然當局為了納卡區領土爭端不斷。

法新社報導，納卡區分離主義當局在社群媒體發表聲明說：「透過駐紮納卡區的俄羅斯維和部隊指揮部調解，雙方達成協議於2023年9月20日下午1時（格林威治標準時間9時）起完全停止敵對行動。」

聲明還說，分離主義勢力已同意完全解散，並從納卡區領土撤出所有重型軍事裝備和武器。

聲明也表示，所有亞美尼亞武裝部隊將從俄羅斯維和人員控制的領土撤出。

納卡區分離主義當局的聲明也表示，分離派人士已接受亞塞拜然的提議，就將爭議地區納入亞塞拜然進行談判。

聲明稱：「亞塞拜然方面就納入整合、確保納卡區亞美尼亞裔的權利和安全提出的議題…將在當地亞美尼亞裔代表和亞塞拜然共和國中央當局之間的會議上討論。會議將於9月21日在葉夫拉赫市（Yevlakh）舉行。」

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天在全國演講中表示，亞美尼亞沒有參與起草納卡區分離派人士和亞塞拜然之間的停火協議。

帕辛揚表示：「亞美尼亞未參與起草在俄羅斯維和人員調解下的納卡區停火宣言文本。」他重申，亞美尼亞在分離派人士控制的地區「沒有部署軍隊」。