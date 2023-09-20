腹中懷著寶寶！31歲媽與2幼孩一氧化碳中毒　全家陳屍露營車上

▲母子3人突然陳屍在露營車上，案件仍在調查中。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國堪薩斯州近來舉辦越野機車大賽，警方卻接獲報案，在賽道附近發現31歲女子里奇(Felecia Richey)與13歲兒子泰森(Tysin)、10歲兒子賓利(Bentley)全都陳屍在露營車上，且她腹中還懷有胎兒，正在調查3人死因。

麥克弗森郡(McPherson)警方證實，17日下午在當地越野機車賽Inman Motocross賽道附近發現一輛露營車，車上3人全數死亡，初步調查3人有可能是死於一氧化碳中毒，原因仍在調查中。

警方雖然沒有對外公布死者身分，不過死者家屬在募款網站GoFundMe上表示，他們收到消息，得知31歲女子里奇與2名孩子當天早上突然因為一氧化碳中毒身亡，里奇腹中還懷著胎兒，原本和丈夫傑森十分期待孩子的出生，身後留下丈夫與一名3歲兒子。

募款活動上線後，已累計募得美元48,520元（約台幣155萬元），身為越野車手的傑森後來也在網路上發文，除了感謝大眾幫助，讓他非常感動，也特別感謝2名朋友的幫忙，才能及時救出妻子所養的2隻狗。警方表示，由於案件仍在調查中，待調查結束後才會對外公布案件細節。