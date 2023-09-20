侵占盜用慰安婦捐款！韓國會議員尹美香遭判有期徒刑　恐丟議員職

▲南韓無黨籍國會議員尹美香涉嫌侵占、盜領慰安婦捐款。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓無黨籍會議員尹美香（先前為共同民主黨）過去曾擔任援助慰安婦的公民團體「正義記憶連帶」理事長，不過外界質疑她長期濫用慰安婦機構募款，甚至侵占或盜領捐款，用於購買土地、出入餐廳、上瑜珈課等私人用途，侵占額數至少達8000萬韓元（約新台幣186萬元），二審法官判處其1年半有期徒刑，恐將失去國會議員資格。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾高等法院刑事1-3部今日（20）做出二審判決，判處被依違反寄付金品法起訴的尹美香1年6個月有期徒刑、緩刑3年，處罰比起今年2月一審所判處的1500萬韓元（近新台幣35萬元）罰金還要更重。

法官指出，「（被告尹美香）理應盡職嚴格管控慰安婦捐款，然而卻違背外界期待，侵占盜領捐款，對支持挺身隊問題對策協會（正義記憶連帶前身）的民眾造成傷害，且事後也沒有進行任何補償措施；不過考量被告過去30年來，在人力、物力缺乏的狀況下展開社會運動，且數個團體與慰安婦家屬也要求從寬處理。」

報導指出，原本一審認定尹美香侵占、盜領捐款的額數為1718萬韓元（約新台幣40萬元），不過二審卻認定尹美香侵占盜領的額數為8000萬韓元（約新台幣186萬元），包括涉嫌將慰安婦受害者金福童女士的奠儀1億3000萬韓元（近新台幣303萬元）用於其他地方，以及在計算人事費用時報假帳，向女性家族部騙取6500萬韓元的國庫補助金，詐欺行徑造成國家財政損失。

上述罪嫌在一審時被法官認定為無罪。

另外，尹美香還涉嫌將挺身隊問題對策協會銀行帳戶所存有的4137萬韓元（約新台幣96萬元），私自轉移至自己的銀行帳戶。

針對二審裁判結果，尹美香表示，為了證明自己的清白，將提出上訴。

依照南韓國會法、公職選舉法規定，無論是何種類型的犯罪，國會議員一旦被判處禁錮（即有期徒刑）定讞，將立刻失去國會議員的職務。

據悉，近來尹美香爭議不斷。本月1日是日本關東大地震100周年、也是關東大地震旅日朝鮮人遭虐殺100周年，然而尹美香卻選擇參加由旅日朝鮮（北韓）人總聯合會所主持的追悼活動，至於由韓國（南韓）大使館和旅外僑胞廳所舉辦的追悼活動，尹美香則選擇缺席，其中北韓旅日僑胞所主持的哀悼會上，甚至屢屢稱南韓政府為「南朝鮮傀儡」，然而席間她卻默不吭聲，引發外界懷疑她的國家認同。

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