櫻花妹砸173萬「臉部課金」！整形換頭美呆網友　自爆最滿意1部位

▲網友公開整形的術前術後對比照。（圖／X／@karinntter）



記者王佩翊／編譯

日本一名女網友大方在社交平台X上公開自己的整形經歷，同時放上對比照，更自嘲是「臉部課金」。而她如同換頭一樣的對比照也引起大批網友討論，許多人狂讚整形後「超可愛」。也有網友認為她整得太成功，直接留言諮詢推薦的醫美項目。

網友「かりん」經常在X帳號上分享整形相關訊息，從不諱言自己整形，更大方分享經驗。而她16日首度在X上公開整形的總金額以及術前術後對比照，更直接點出自己最滿意的部位。值得注意的是，かりん也表示，很多部位其實都不是一步到位，而是進廠維修多次才得到現在滿意的結果。

▲原PO大方公開手術照片與消腫後的美照。（圖／X／@karinntter攝）



かりん寫道，扣除那些無法計算的項目，光是「臉部課金」就花了至少800萬日幣（約新台幣173萬元）。她強調，因為自己追求自然，所以沒有變成整形臉，並公開了整形前後的對比照，而為了方便比較，她更超有誠意地拿出兩張都是素顏的照片。

她條列了曾經動過的醫美項目，包含開眼頭、割雙眼皮、縮鼻頭、鼻中膈延長、自體耳軟骨隆鼻、臉部抽脂、舌側矯正、玻尿酸填充等。而她表示，自己整形前最自卑的部位就是鼻子，但是現在反而是最滿意的地方。

網友對於她的大方分享也紛紛送上讚美並稱，「真的好可愛」、「臉整得很漂亮，也讓人佩服妳的努力」、「好像會出現在乃木坂（指女子團體乃木坂46）的大美女」、「這樣的成果800萬日幣一點也不貴」、「鼻子整得超漂亮」等。