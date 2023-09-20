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球賽贏了！辣媽嗨到「抱騎16歲兒」被罵翻　母子聯手反擊鄉民

▲▼美國猶他州辣媽抱兒子被罵。（圖／翻攝Instagram@ambslund）

▲安柏與兒子擁抱，卻被網友痛罵舉止不當。（圖／翻攝Instagram@ambslund，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國猶他州辣媽安柏（Amber Wright）分享一段影片，她在16歲兒子球賽獲勝後，上前激動擁抱，卻因為雙腿離地、緊緊夾住對方的姿勢，被批評「舉止不當」。面對鄉民抨擊，這位38歲的單親媽媽表示，自己只是「一個擁抱孩子的驕傲母親」，兒子也親自留言力挺母親。

安柏在Instagram發布影片並寫道，「這個男孩將永遠擁有我的一整顆心…比賽結束後，當我走過去擁抱我的寶貝男孩，他立刻把我抱起來。可能有20秒、30秒、1分鐘，我不曉得。但在這一刻，時間完全靜止了。」

許多網友似乎無法接受安柏的舉動，紛紛留言批評，「如果這是他女友而不是媽媽的話，會很可愛的」、「我真的以為這是他女友，搞什麼鬼？」、「這是一個飢渴女友的行為，請冷靜」、「擁抱沒有錯，但這雙腳不該離開地面。」

不過，也有不少人力挺安柏，「我們單親媽媽與兒子們擁有他人無法理解的情感牽絆」、「我好愛你們有著如此特別的牽絆。他們顯然沒有，所以必須討厭你們」、「這太甜蜜了。如果妳不是個辣媽，根本沒人在乎。」

▲▼美國猶他州辣媽抱兒子被罵。（圖／翻攝Instagram@ambslund）

隨著輿論越燒越烈，兒子也留言解釋，「我媽媽是我的英雄。我只是在比賽結束後給她一個擁抱，而我確實把她抱起來了，她沒有跳到我身上。」他也指出，酗酒父親長期缺席自己的人生，並於去年4月4日輕生離世，「我媽一直都是我人生中唯一會持續陪伴我的人。」

安柏事後受訪透露，自從酒精成癮的丈夫走後，兒子就把背號改成「44」，那天第一次穿上新球衣就贏球，不僅激勵人心且意義重大，可能也是因為如此，才會擁抱特別久。她非常感激母子之間的緊密關係，「我來自一個非常親密的家庭，我每次見到父親都會擁抱他。正如你們在球場上看到的，我們就是這樣的人。」

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