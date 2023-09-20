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警察開路釀恐怖車禍2死7傷　大卡車「保齡球式追撞」畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞20日上午10時許發生嚴重車禍，警方車隊開路進行交通管制，封堵道路禁止汽機車通行，但一輛大型卡車來不及煞車，保齡球式猛撞前方多輛車後失控翻覆，造成2人死亡、7人受傷。稍早一度傳出警方是為了重要人物開路，但最新消息指出，這次封路是警方進行開路課程訓練，未料發生死亡車禍。

綜合中國報、星洲網報導，事發地點位在首都吉隆坡前往布城路段，當時警察摩托車隊從另外一條道路轉入直行路段，進行交通管制，多輛汽車配合警方指示停車。然而依據現場車輛的行車紀錄器畫面，一輛大型卡車來不及煞車，從中間車道駛入左側車道後，保齡球式連環撞擊前方多輛汽車，失控撞上分隔島，接著朝反方向車道衝過去，最終整輛車翻覆。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲大卡車切換車道後，還是撞上前方車輛。（圖／翻攝自YouTube）

吉隆坡消拯局表示，這起死亡車禍涉及2輛卡車、2輛轎車及2輛摩托車，在接獲相關通報後，已調派人力到現場支援。目前已知2名死者為摩托車騎士。

相关新闻： https://www.kwongwah.com.my/?p=1408740 社交媒体疯传布城地区发生一宗恐怖夺命车祸现场视频，一辆罗里冲撞至少6辆停在路上的工具，现场传出两名摩托车骑士在事故中丧命！

光华日报 Kwong Wah Yit Poh 發佈於 2023年9月19日 星期二

報導指出，其中一名員警發現肇事的大卡車失控衝撞之後，跳車保命，最終摩托車被肇事卡車撞開，導致部分零件毀損，零件和碎片散落一地。

稍早一度傳出警方是為了重要人物開路，但事發畫面並未顯示重要人物的座車或車輛經過，最新消息指出，這次封路是警方正在訓練一批巡邏摩托車隊，進行開路課程，未料發生死亡車禍。大型卡車司機稍早已被拘留，警方將援引陸路交通法令第41(1)條文（危險或魯莽駕駛造成死亡）調查此案。

恐怖连环车祸！ 布城路段发生严重连环撞车祸，至少6辆车辆殃及，包括警察大型巡逻摩哆，造成2死7人伤。

China Press (中國報) 發佈於 2023年9月19日 星期二

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