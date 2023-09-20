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G7官員：烏俄戰爭「恐再打7年」　繼續挺基輔需要計畫

▲▼烏俄戰爭一周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰爭已經邁入第二年。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，七大工業國組織（G7）某歐洲成員國的高官認為，烏俄戰爭可能再持續6至7年，盟友需要制定軍事與財政計畫，以利繼續支持基輔，面對如此長期的衝突。

一名美國國務院官員19日匿名透露，在18日的聯合國大會場邊晚宴上，G7國家官員討論了烏俄戰爭更晦暗的前景，並且同意這場衝突可能持續至中長期未來。《彭博社》指出，這比許多官員今年稍早預期的還要長得多，近月烏軍反攻的緩慢進展，也削弱了人們的期待。

歐盟今夏宣布，直到2027年前，將向烏克蘭提供額外500億歐元（約新台幣1.7兆元）援助，是先前承諾金額的2倍。德國身為烏克蘭第2大支持者，也將在同時間段內提供每年50億歐元（約新台幣1700億元）。美國總統拜登希望在新財政年度10月1日開始時，提出240億美元（約新台幣7684億元）的援烏方案，但國會反對聲浪越來越大。

▲▼ 澤倫斯基與拜登5月在廣島G7峰會場邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基與拜登5月在廣島G7峰會場邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

美國與歐盟已向烏克蘭提供數百億美元的軍事與人道援助，協助該國擊退俄羅斯入侵，同時避免直接行動，以免擴大衝突範圍。但外界普遍認為，雖然基輔部隊獲得武器與培訓，卻仍難以突破俄軍精心布下的防線，在寒冷多雨的秋季來臨之前，時間已經快要用盡，恐怕導致軍事行動更加複雜。

另一方面，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾宣稱，「烏克蘭人已經滲透多層防禦，還沒有100%滲透，但他們已經滲透很多層。」他透露，對於烏克蘭的長期援助將包括能源及基礎建設維護，預期未來振興該國經濟，以威懾俄羅斯。

 

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