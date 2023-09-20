2歲童燒到40度還抽搐！爸媽奔院卡車陣　警「摩西分海」搶時間

▲台中一名陳姓女童發高燒還出現抽蓄症狀，父母嚇得自行開著送醫，卻卡在車陣中，緊急向警方求援。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名陳姓女童17日發高燒、全身抽搐，父母見狀駕車將她送往醫院，不料途中行經台灣大道遇到塞車，陳父馬上把車開進派出所求救，急忙喊著「我女兒一直抽搐！發燒到40度！」經員警鳴笛開道，車潮「摩西分海」讓道，女童到院治療後無礙。

一名陳男17日傍晚突然駕車衝進烏日警分局犁份派出所，著急地向員警說明，2歲女兒發燒到40度，甚至出現嘔吐、抽搐等症狀，一時心急跟太太帶著女兒直奔醫院，不料剛好遇到台灣大道五段塞車車潮，向警方求援。

▲▼經員警開道，原本壅塞的車陣馬上禮讓，並且縮短近8分鐘的車程。（圖／記者許權毅翻攝）



犁份所副所長張家隆、警員葉若均見事出緊急，馬上請媽媽、女童坐上警車，鳴笛開道，在沿路民眾配合讓道下，原本要10分鐘以上的車程，馬上縮短至2分鐘就趕抵榮總急診室。到院後，媽媽急忙將女童抱進急診室就醫，經治療後沒有大礙，也讓父母鬆了一口氣，感謝員警即時協助。

烏日警分局呼籲，民眾如有緊急就醫情形，建議先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療。