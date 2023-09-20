500年古堡拍到「白衣女」站窗口！幽靈獵人曝：聽到尖叫嘆息聲

▲英國蘇格蘭一座歷史悠久的城堡傳出鬧鬼事件，前往探險的人拍到疑似是靈魂的照片。（合成圖／翻攝維基百科、愛丁堡直播）

圖文／CTWANT

一座位於英國擁有500年歷史的古老城堡，竟被去探險的人拍到某個窗口中有個疑似靈魂的畫面，不過該窗口一般民眾是到不了的，且據傳那個「靈魂」就是城堡的主人，繼5月去過一次之後，9月16日時他們決定再度前往。

綜合外媒報導，幾位「幽靈獵人」今年5月時到了英國蘇格蘭一座迄今已有500年歷史，且以鬧鬼聞名的「杏仁城堡（Almond Castle）」探險，探險途中就被他們拍到了一個白色女人的靈魂，而且據目擊者聲稱，這個白色的人影是無法解釋的。

報導中提到，在9月16日時，原班人馬再度回到原址，他們表示現場有一連串的「尖叫聲」和「嘆息聲」，據說是因為某種超自然力量引起的。該成員之一的伊馮娜（Yvonne）告訴《愛丁堡直播》「第一次到這時，我們透過火把與一位女人進行交流。我們也要求靈魂點燃和熄滅火把來回答問題，且每次都在幾分鐘之內就完成了。」成員中的另外兩位也都說看到一位「白衣服的女人」站在樓上的門口。

據悉，16日晚上，他們再次與那位「女人」交流，且在離開城堡之前，快速地拍了幾張照片。後來把照片交給一位專業攝影師，他仔細看過之後，表示這張照片的光線變化無法解釋。而且從窗戶出現人影的拍攝角度可以發現，以正常開放的路線，一般民眾是無法到那裡的。

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