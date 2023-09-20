美軍最高將領：烏克蘭收復逾54%失土　艾布蘭戰車將抵戰場

▲美軍參謀長聯席會議主席密利透露，烏克蘭已經收復過半被佔領土地。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國軍方高級官員19日透露，自烏克蘭反攻以來，烏軍已經收復過半被佔領土地，且持續掌握戰略主動權。此外，華府年初承諾提供的主戰坦克也將抵達烏克蘭，該坦克使用的「貧鈾彈」具極強威力，能輕易穿透裝甲。

根據美國軍事媒體Military.com報導，參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）19日在記者會中指出，儘管反攻速度比預期慢，烏克蘭至今已經收復超過54%被佔領土地，並突破了幾個重兵把守的陣地，反攻行動在接下來數月將持續進行，「進入冬季後，地面會變得泥濘、結凍，但烏軍無意在冬天停止戰鬥。」

密利認為，俄羅斯犯下最大的戰略錯誤就是入侵這個自由、獨立的國家，因為烏克蘭人不會放棄，除非他們重獲自由與獨立。

另外，據《華盛頓郵報》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，拜登政府先前承諾的M1艾布蘭主戰坦克（M1 Abrams）很快就會抵達戰場。該坦克將配備120毫米「貧鈾彈」，這種彈藥能輕易穿透裝甲金屬板，是一種非常適合針對戰車的彈藥。

奧斯汀也指出，要想保護烏克蘭的領空、平民、城市免受戰爭威脅，防空系統是關鍵，「我要求各部長再次確認155毫米彈藥、防空系統和攔截戰鬥機的庫存，以確保我們都竭盡全力支援。」