全球最自由經濟體！新加坡登榜首擠下香港　台灣第11領先日本

▲世界經濟自由度2023年度報告出爐，新加坡奪下榜首新加坡。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）19日公布「世界經濟自由度2023年度報告」，由新加坡奪下榜首排名第一，香港位居第2，台灣排第11名，日本第20名。令人關注的是，這是香港首度跌落榜首寶座，以0.01分輸給新加坡，且預期未來這些年，排名還會持續下降。

這份報告依據「政府規模」、「法律制度及產權」、「貨幣健全」、「國際貿易自由」和「規管」5大指標針對全球165個經濟體進行評分，滿分10分。

依據排名，新加坡以總評分8.56分排名第一，其次是香港、瑞士、紐西蘭、美國、愛爾蘭、丹麥、澳洲、英國和加拿大，台灣第11名，日本第20名，德國第23名，法國第47名，俄羅斯第104名，中國大陸則在111名，委內瑞拉墊底。北韓、古巴部分國家因缺乏數據無法列入排名。

報告指出，香港過去蟬聯榜首26年，今年首度失去最自由經濟體第一名寶座。中央社報導，香港在法律制度及產權上失分較多。自由亞洲電台報導指出，新的監管准入壁壘、外國勞動力就業限制及商業成本增加是香港監管自由度下降的主因，同時軍事干預法治增加以及司法獨立和法院公正性削弱，讓法律制度及產權這方面有所下降。

菲沙研究所學者弗雷德·麥克馬洪（Fred McMahon）表示，預計隨著中共繼續壓制各種自由，得分只會進一步下降。

針對相關消息，港府19日晚間發出聲明表示，香港位居第2名仍持續位居全球前列，是全球最開放、最便利營商的地方之一，但報告提及的「軍事干預香港法治」論點完全虛構且違反事實，香港在一國兩制下享有高度自治權，法治未受軍事干預。