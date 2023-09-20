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俄士兵喝醉「誤引爆手榴彈」炸死3人！　滿身血陳屍烤肉派對

▲▼手榴彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲3名士兵飲酒到深夜，疑似因發生口角不慎引爆手榴彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯5名中部軍區士兵被派往沃羅涅日州補給軍備，但在執行任務期間，他們卻私下承租了一個私人住宅，並大開烤肉派對。然而其中3人疑似是因為喝醉不慎引爆手榴彈，當場被炸死。直到附近民眾前往現場，看到3具身穿軍裝、血跡斑斑的屍體躺在院子，才連忙通報警察。

根據Telegram頻道VChK-OGPU指出，有3名俄羅斯士兵被發現陳屍在一棟私人住宅的院子裡，初步判定是被手榴彈炸死。該頻道引述匿名消息來源指出，3名死者隸屬於俄羅斯中部軍區，他們日前與另外2名士兵被派往沃羅涅日州（Voronezh）羅索希鎮（Rossosh）購買裝備。

這個5人小組原定要在3天內運送相關裝備，但是他們在任務途中卻私自租用了一個私人住宅，當晚更是在院子內舉行烤肉派對。5人就這樣一邊喝酒一邊烤肉，隨後其中2人先離開現場，進入屋內休息，而剩下的3人疑似是在酒後談心的過程中發生衝突，竟不慎引爆了手榴彈。

手榴彈當場爆炸，而留在院子的3名士兵無一倖免，全部喪命。急救人員獲報趕往現場時，3人早已死亡。而據目擊民眾指出，3人的屍體血跡斑斑，且全都穿著軍裝。而在屍體附近還能看見散落的碎片與一個平底鍋。

俄國官媒《塔斯社》報導，當地執法機構已經證實這起死亡事件，不過並未報導更多細節，俄羅斯國防部也未對此做出回應。

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