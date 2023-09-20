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2女模「相隔2天」神秘陳屍公寓　爸目睹殘破屍崩潰：臉幾乎被打爛

2女模「相隔2天」神秘陳屍公寓　爸目睹殘破屍崩潰：臉幾乎被打爛。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子妮可（左）與瑪莉薩（右），接連陳屍在家中。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯市接連傳出2起命案，32歲女子妮可(Nichole Coats)與31歲女子瑪莉薩(Maleesa Mooney)皆被發現陳屍在所住公寓中，由於2名受害者皆是外型亮麗的女模，且2女所住的公寓位置十分相近，僅相距3公里，2起命案是否有關連引發外界好奇。

32歲女模妮可10日被人發現陳屍在公寓中，妮可的父親蓋(Guy Edward Coats Jr.)表示，女兒在被人發現死亡前，已經好幾天沒有和家人聯絡，所以他特別前去女兒住所查看，沒想到目睹女兒的屍體。

蓋表示，「我走到她床旁邊，她身上蓋著被子，只有手臂露出來，所以我碰了碰她的手臂，發現像石頭一樣冰冷，我看了她的臉，立刻就把頭轉了過去，她的臉又青又腫，我當下就知道她已經死了」。

蓋表示，女兒的臉生前曾遭到毆打，額頭上有大面瘀傷，由於臉部幾乎無法辨識，他們是透過身上刺青確認身分。人也在現場的阿姨史蒂文斯(Stevens)則表示，「我幾乎認不出是她，我相信她是遭人謀殺，她躺在床上的姿勢看起來不像是正常死亡」。

事發2天後又傳出31歲女子瑪莉薩也陳屍在自家公寓中，令妮可的家人懷疑2起命案絕對有關連，「她們年齡差不多，居住地也很近，而且2個人都是女模」。雖然外界懷疑2起命案有關，不過警方調查後尚未找到2起案件的關聯性，案件仍在進行調查。

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