曾參與多項救援！搜救犬布萊克淋巴癌第4期　治療無效安樂死

▲搜救犬布萊克（Blake）曾參與多項救援任務，表現良好。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞消防與拯救局的搜救犬布萊克（Blake）確診淋巴癌第4期，獸醫給予藥物治療無效，病情迅速惡化且無康復希望，已於18日下午安樂死。布萊克曾參加多項搜救任務，獲得勳章，當局發布多張牠的黑白照，消拯局表示，將永遠銘記布萊克立下的奉獻與服務。

綜合星洲網、中國報等報導，布萊克今年8月15日被診斷出淋巴癌第4期，並於9月14日再次入住博特拉大學獸醫學院寵物犬病房，但在病房接受檢查期間，牠對於獸醫給予的藥物與治療均沒有反應，食物不振且嗜睡。

地方政府發展部表示，由於布萊克病情迅速惡化，沒有康復希望，經過與獸醫討論之後，消拯局同意讓布萊克安樂死，避免牠繼續遭受痛苦。布萊克於18日下午4時38分安樂死。

布萊克屬於英國史賓格犬品種，由消拯局於2017年購買訓練成搜救犬。牠曾參加多項搜救任務，包括2022年12月峇冬加里營地山崩事件，並於今年1月獲得地方政府部長頒發榮譽勳章。