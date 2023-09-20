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韓37歲單親媽出門　慘遭前男友「埋伏住家」殘忍殺害！留下6歲女兒

▲▼37歲單親媽媽慘遭分手的前男友跟蹤到住家門口殘忍殺害，先前也曾遭前男友打到瘀青。（圖／翻攝自Nate Pann）

▲37歲單親媽媽慘遭分手的前男友跟蹤到住家門口殘忍殺害，先前也曾遭前男友打到瘀青。（圖／翻攝自Nate Pann）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名育有6歲女兒的37歲單親媽媽A某，在職場上認識年僅30歲的B某，儘管雙方年齡女大男小、相差7歲，但最後仍決定交往，然而這對A某而言無疑是一條犧牲慘烈的不歸路。交往後，A某經常遭到男友毆打，最後雙方協議分手，豈料最後還是慘遭前男友跟蹤、埋伏，並被殘忍殺害。

根據《韓聯社》、《News1》，37歲單親媽媽A某住在仁川廣域市南洞區論峴洞的某棟公寓，正當她於7月17日清晨5時53分出門上班時，突然遭到分手的前男友B某跟蹤、埋伏，A某相當害怕地表示，「事到如今，你究竟還想說什麼？」，儘管她大聲呼救，還是難逃劫數，B某從袖口拿出預先藏好的兇器，砍向A某。

A某的胸部、背部被砍中多刀，最後因此死亡。

A某的母親聽到女兒淒厲的慘叫聲後，急忙跑出門，奮力阻止B某犯案，卻也沒料到慘遭B某揮舞兇器，雙手被砍到重傷。至於A某年幼的女兒，則在失去媽媽後精神層面飽受驚嚇，目前仍在接受心理治療。

儘管B某事後試圖靠自殘結束性命，但過了一周後逐漸恢復健康，接受警方調查。

報導指出，A某在離婚後獨自撫養女兒，然而在和B某交往時，B某經常對A某拳打腳踢，即便雙方分手後，還時常跟蹤A某，因此A某今年6月曾向法院申請保護令，禁止B某接近方圓100公尺以內，A某甚至還從警方獲得用於即時定位、報警的智慧手錶，然而因為B某曾有一段時間未繼續出現騷擾，因此A某決定將手錶歸還給警察，沒想到才歸還4天後，就慘遭B某跟蹤殺害。

A某的堂姐接受《韓聯社》電話訪問時透露，「只因為跟蹤犯罪，一個媽媽被迫與她最愛的女兒天人永隔、獨留年幼的女兒在這個世界。然而，不僅加害者沒有道歉，甚至就連兇嫌家屬也沒有向我們道歉。希望法庭能重判兇嫌。」

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