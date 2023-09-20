星宇突公告「新規定」10／3火速生效！　鐵粉一看全傻了

▲星宇航空公布最新會員酬賓機票兌換標準。（圖／星宇航空提供）

記者邱晟軒／綜合報導

星宇航空19日突發公告，調整COSMILE會員方案酬賓機票相關規則，包括亞洲區間來回經濟艙機票，原方案為30,000哩，如今調漲為35,000哩；頭等艙更是從原先80,000哩，一口氣調整為100,000哩。調漲自10月3日起生效，殺得一票大批里程玩家、會員卡友措手不及，紛紛痛批「根本史上累積哩程改惡最快的航空」。

星宇航空公告，COSMILE會員方案酬賓機票相關規則調整，自2023年10月3日實施，具體調整如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇航空調整COSMILE會員酬賓機票兌換規則。（圖／星宇航空官方網站）

酬賓機票兌換標準如下（單程兌換標準為來回標準之一半）：



亞洲區間來回（每張）：

頭等艙：80000哩 → 100000哩

商務艙：55000哩 → 60000哩

豪華經濟艙：40000哩

經濟艙：30000哩 → 35000哩



亞洲 - 美洲區間來回（每張）：

頭等艙：240000哩

商務艙：180000哩

豪華經濟艙：120000哩

經濟艙：70000哩 → 100000哩

▲▼快集到就貶值！哩程玩家、網友們紛紛發文痛批。（圖／翻攝自臉書）

星宇航空提高哩程兌換額度的消息曝光後，立刻引爆大批星粉直接原地轉星黑，紛紛痛批「養套殺、直接殺、好感全沒了」、「韭菜割一波」、「不是應該還在養客戶嗎，怎麼就改惡了」、「這里程計畫到底還有什麼優點？還是ANA最佛」、「貶值也太快了吧」、「不止改惡！而且你只有不到兩周可逃」。

理財部落客「寶可孟的理財記事本」發文表示，本來想說累積到5.5萬哩，可以換亞洲區商務艙外站票4張，這樣子還算是有亮點，結果突襲式調整，讓他氣得直呼，「明年出年費就把它剪光光吧，一點都不值得留戀。」

旅遊部落客「A+哩程玩家の粉絲團」也批評，今年3月玉山銀行發行星宇航空聯名卡才半年時間，「大家的生日月加碼都還沒刷滿一個周年，就這樣突然要改表了！星宇應該是史上最快改惡的哩程計畫吧？」

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！ 現打9折