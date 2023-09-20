濟州島破獲黑心農家！他買綠皮柑橘「噴灑乙烯」催熟：大家都這樣

▲濟州島警方破獲黑心商家，以噴灑乙烯的方式讓柑橘強制催熟。（圖／濟州島自治警察團，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓濟州島屬於溫帶海洋性氣候，由於當地空氣清新、且日照充足，適合柑橘生長，也因此當地盛產70餘種柑橘，隨著中秋節（秋夕）連假即將到來，柑橘禮盒成為送禮首選之一。然而，當地政府近日卻破獲有不肖廠商，竟然從果農收購尚未成熟、外皮呈現草綠色的柑橘，接著再向柑橘灌入乙烯，以人工的方式強制催熟。

根據韓媒《朝鮮日報》、《KBS News》，由於向柑橘注入乙烯的這種強制催熟方式，可能反而會破壞柑橘的新鮮程度，因此當地法規規定，農家不得使用乙烯強制催熟，然而濟州島西歸浦市某處選果園卻違反規定，擅自注入乙烯，遭到警方上門取締。

濟州島自治警察團表示，該座選果場的關係人士A某向其他果農購買未成熟的溫室柑橘1萬7200公斤，相當於860箱柑橘，數量十分龐大，A某將未成熟的柑橘以塑膠袋覆蓋，接著再噴灑乙烯強制催熟，使原本賣相差的綠皮柑橘成功轉變成搶手的橘黃色柑橘。

遭A某強制噴灑乙烯催熟的柑橘重達17噸，警方決定全部銷毀處理。

報導指出，儘管用乙烯催熟柑橘的方式，並不會危害將柑橘吃下肚的消費者的健康，但因為強制催熟反而會破壞水果的新鮮程度，因此法律明文規定，在採收完柑橘後，禁止對柑橘噴灑乙炔、乙烯等化學藥品，同時也禁止以熱風機等強制催熟，違者可被處以1000萬韓元以下的罰款。

A某被警方破獲後，認為自己非常無辜，「我跟你講，絕對找不到沒有在用XXXX（指相關催熟化學用品）的人啦！如果柑橘看起來沒有一點點橘黃色，根本賣出去，不會賺錢啦。商人只會挑橘黃色的柑橘賣。你看這個，摸起來硬硬的、而且不黃，這樣消費者不會去買。」