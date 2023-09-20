金正恩昨晚返抵平壤　10天9夜訪俄行劃下句點！民眾擠爆車站迎接

▲金正恩返抵平壤，穿傳統服飾的孩童獻上花束。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩此次受邀訪俄，可以說是獲得豐碩的成果，包括先後與俄國總統普丁、俄國國防部長蕭依古會談或出席國宴，外界推測金正恩此行可能與俄國談論雙方的武器貿易計畫，而普丁也承諾將協助北韓發展人造衛星。官媒證實，金正恩已經返抵平壤。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩搭成的綠皮防彈專用列車已經於昨日（19）晚間返抵首都平壤，現場包括內閣總理金德訓、朝鮮勞動黨書記趙甬元、最高人民會議常任委員長崔龍海等高階官員迎接，大批民眾手持北韓國旗揮舞、甚至還有孩童向前獻上花束，迎接金正恩返國。

▲金正恩搭乘的綠皮專用列車19日晚間抵達平壤。（圖／路透）

報導描述，「（金正恩同志）即便踏上出訪外國的道路、越過邊境，依然掛念人民的安康和事業成果，而即便在凌晨時分返回祖國，也總是在第一時間向人民問候，民眾熱烈迎接祖國之父的到來。」

南韓《韓聯社》指出，金正恩從10日下午開始從平壤搭乘專用列車啟程，直到18日清晨通過朝俄邊境的圖們江（豆滿江）站、19日晚間抵達平壤，此次的訪俄行程共計10天9夜。

回顧金正恩此次訪俄行程，金正恩13日先是抵達俄國阿穆爾州的東方太空發射場，在普丁的帶領下參訪基地，並在隨後與普丁進行雙邊會談，外界推測金正恩可能同意向俄國輸出彈藥、砲彈等常規性武器，彌補俄軍在俄烏戰場上的損耗，至於普丁則承諾協助北韓發展人造衛星，先前北韓已有2次發射軍事偵察衛星失敗的紀錄。

▲北韓最高領導人金正恩、外務相崔善姬抵達平壤，黨軍政高層前來迎接。（圖／路透）

15日，金正恩抵達哈巴羅夫斯克邊疆區共青城，視察生產各種戰鬥機的加加林工廠，同時觀賞蘇愷-35戰鬥機的試飛；16日，金正恩抵達海參崴（符拉迪沃斯托克）附近的阿爾喬姆空軍飛行場，視察俄國「匕首」極超音速飛彈（高超音速飛彈）、以及能掛載核彈頭的遠程戰略轟炸機，並登上太平洋艦隊薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦（Marshal Shaposhnikov, DDG）。

至於17日則是前往海參崴俄羅斯島上的遠東聯邦大學，和北韓留學生見面，並前往視察食品產業相關設施。