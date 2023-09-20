4人螃蟹大餐「要價2.2萬」　她氣到直接報警！新加坡餐廳喊冤了

▲一群日本遊客前往新加坡餐廳享用螃蟹大餐，卻被帳單金額嚇壞了。圖為清蒸雪蟹。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

4名日本遊客前往新加坡「樂天海鮮」用餐，結帳時才發現這頓飯要價1322.37新幣（約新台幣3.1萬元），且光是一道螃蟹料理就高達938新幣（約新台幣2.2萬元），讓其中一名50歲女性氣到當場報警。但餐廳喊冤表示，事前都有充分溝通，最後提供少量折扣，才讓爭議落幕。

女遊客15日向新加坡媒體AsiaOne表示，8月19日，一行人前往位於克拉碼頭（Clarke Quay）的樂天海鮮用餐，並且採納服務生建議，點了一份「阿拉斯加螃蟹」。當時，對方有說價格是30新幣（約新台幣704元），卻未提及這是「每100公克」的價格，也沒有談到螃蟹重量。

▲根據樂天海鮮官網菜單，阿拉斯加螃蟹為市價。（圖／翻攝paradisegp.com）



女遊客說，服務生端上超過3公斤的螃蟹，他們根本吃不完，還剩下整整3盤，「我們得知4個大人吃一頓晚餐要花那麼多錢，全都無言了。我們沒有一個人被告知，這隻螃蟹只會煮給我們吃，其他餐廳都是提供部分螃蟹的。」事後，她還聯繫了新加坡旅遊局，後者則請新加坡消費者協會加以監督。

A tourist's visit to Seafood Paradise in Singapore took an unexpected turn when they were charged $900 for a crab dish. 由 AsiaOne 發佈於 2023年9月19日 星期二

樂天海鮮發言人表示，餐點費用都經過「明確溝通」，「為了避免溝通不良，工作人員在準備之前，甚至把整隻阿拉斯加螃蟹帶到桌邊」，未料消費者拒絕付款。警方協調後，對方依然表示錢不夠，他們才「出於善意」提供107.4新幣（約新台幣2521元）折扣。

阿拉斯加螃蟹是世上體型最大的可食用蟹之一，重量可達2至5公斤。《紐約郵報》報導，這在美國本土的零售價格通常為每磅70美元，如果要在家裡自行烹調同份量的螃蟹大餐，大約需要539美元（約新台幣1.7萬元）。