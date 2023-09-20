毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年





▲1993年起，一位尋求避靜的修道士馬克西姆卡夫塔拉澤搬入修道院居住，讓修道院逐步恢復使用。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

電影《墜》（Fall），描述一對喜歡追求刺激的好友，某天，她們攀上一座高達610公尺的電視塔後，意外受困於頂端，面對惡劣天氣和物資短缺，她們必須設法在令人暈眩的高度上活下去，不過在喬治亞（Georgia）這個東歐國家，西元7世紀時，境內一塊名為「卡茨奇」的40公尺高石灰岩柱上，建造了一座小教堂，上面還有一名苦行者獨居近30年，他認為「這樣可以更接近天」。

▲被譽為「最接近天堂」的卡茨奇柱修道院，位處41公尺高石灰岩柱上。（圖／翻攝自推特）

根據《每日星報》報導，這座被譽為「最接近天堂」的卡茨奇柱修道院（Katskhi Pillar），在18世紀時，原先可登頂的道路被毀壞了，無人知道該如何登頂，只能眼睜睜地從地面仰望，看到修道院隨時間一步步荒廢，直到1940年時，有人透過攀岩的方式登頂，重新探索早年神職人員的靈修空間。

1993年起，一位尋求避靜的修道士馬克西姆卡夫塔拉澤（Maxime Qavtaradze）搬入修道院居住，讓修道院逐步恢復使用，這位苦行者依照「拜占庭時代」的聖徒苦修方式，獨自住在像石柱一樣的聳立山頂上，平常有民眾和教友以吊繩方式提供日常所需的食物與用品，他每周下山兩次，每次下山都是經由攀附在岩壁的垂直樓梯慢慢爬下，費時20分鐘。

卡夫塔拉澤表示，剛到山頂上時什麼都沒有，他只住在一個廢棄冷藏庫中，抵擋惡劣天氣，後來透過教友協助，陸續將山頂上廢棄的小聖堂翻修，並建了一座簡陋石屋，讓他住得比較舒服。

根據報導，卡夫塔拉澤年輕時酗酒販毒，幹盡壞事，最後到監獄蹲好一陣子，於是他自我反省，了解必須做些改變，1993年前，他還是一名吊車司機，對高並不畏懼，隨後他搬到這座山頂獨居，發現這讓他更接近上天，「我年輕時喝酒，賣毒品，什麼事情都做過，我經常和朋友一起喝酒，總是抬頭看著與天相接的這座石柱山。當我被關進監獄後，內心告訴自己一定要改變」。他出獄後開始了新生活，並與當地基督教社區開始建造階梯，重新建造修道院，讓他在裡面祈禱、閱讀，幫助他丟棄過往的一切潛心修行。

#SocialDistancing- The Katakhi pillar/ Imereti #Georgia inhabited by a single monk named Maxime Qavtaradze. The establishment sits on a 40m (130ft) tall limestone monolith. The only access is a long ladder.



What are some cool incredibly unknown isolated spots you know of? pic.twitter.com/Ezl1rMatIV — Paul B/ Barbs (@GeographyNow) April 4, 2020

延伸閱讀

▸ 高二女兒堅持穿「兒童內衣」…天天穿同件不洗 媽傻眼求救：逼也沒用

▸ 找私家偵探調查未婚妻 男子看完報告超震驚：該攤牌嗎？

▸ 188公分泳將跳水竟頸椎骨折全身癱 父母悲痛求償學校「4800萬」結果出爐