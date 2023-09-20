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3掌打死2歲女兒！吸毒男與妻「鍋燒焚屍」藏廚房　判決曝光

3掌打死2歲女兒　吸毒男與妻「鍋燒焚屍」藏廚房…法官也氣炸判決曝

▲2歲女童遭親生父親殺害，並被放進鍋子燒屍。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

新加坡2014年發生駭人「鐵鍋燒屍」命案，2歲女童烏美莎遭吸毒父親掌摑致死後，屍體被雙親放入鐵鍋火燒，再連同鍋子藏在廚房灶爐下，直到2019年才被發現。法官19日判女童父親21年6個月徒刑、鞭刑18下；母親謀殺罪無罪。

據《中國報》、《聯合早報》報導，女童當天因弄濕尿布遭到母親責罵與打巴掌，未料剛吸食冰毒的父親也加入並用力掌摑3下，導致女童在出現呼吸困難、嘔吐、翻白眼和腦震盪引起的抽搐後死亡。但女童雙親不僅沒通報急救單位或報警，反而一起把孩子遺體放進鍋子縱火焚燒，企圖毀屍滅跡。

夫妻倆把裝有女兒遺骸的鍋子放進紙箱、用保鮮膜包裹，再藏進廚房爐灶下方，令人意外的是，屍體直到5年後，才由看見長滿蟑螂卵、「不聽姊姊勸告」想丟掉紙箱的女童舅舅打開，發現已經極度腐爛、連舅舅都認不出是姪女的女童遺體。在此之前雖有教育局人員因女童沒上學來查訪，可惜被父母以送到馬來西亞給外婆照顧蒙混過去。

女童父母在法庭雖辯稱有急救，但仍被指控包含謀殺、虐童在內合計27項指控，法官也怒斥兩人當時如果叫救護車，女童或許還有一線生機，兩人卻因為怕被發現吸毒做出令人髮指行為，判父親有期徒刑21年6個月、鞭打18下；母親謀殺罪無罪，但仍需面對其他12項指控。法官也柔情表示，這次公開女童名字是希望「大家記得她」。

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