25歲女產下「26指女嬰」！警長尪嚇壞...村民嗨喊：是女神轉世

▲女嬰共有26根手、腳指。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）日前誕生一名特殊女嬰，早產卻有多達26根手腳指。消息傳開後，不只女嬰家人，就連其他村民都認為女嬰是「女神的化身」，醫師對此則有截然不同看法。

據《今日印度》報導，25歲女子德薇（Sarju Devi）在懷孕8個月時提早生下女嬰，現場所有人卻發現女嬰總共有26根手腳指，讓德薇的警長尪嚇壞。但是女子其他家人及村民對孩子的「異常」卻無比歡喜，認為女嬰是女神Dholagarh Devi 的化身。

不過，醫師索尼（BS Soni）則指出，這名印度中央後備警察部隊(CRPF)警長之女，不是女神化身，而是一名遺傳異常者，好在這26根手腳指不會對女嬰造成任何危害，且女嬰也絕對健康。

類似事件也發生在去年7月的印度，一名有「4手4腿」的女嬰出生後，被當地居民奉為有「4腎、2胃、2胸腔、4隻手、4條腿」的財富女神轉世，更引來不少信徒前往朝聖。

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