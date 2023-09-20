迪士尼宣布未來10年　將砸1.9兆元翻倍投資主題樂園業務

▲迪士尼主題樂園業務為公司帶來大把收入。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

迪士尼公司19日表示，在未來10年內針對主題樂園的業務，將把支出接近加倍至600億美元（1.92兆元）。

路透報導，執行長艾格（Bob Iger）與掌管迪士尼主題樂園的達瑪洛（Josh D'Amaro），在奧蘭多華特迪士尼世界度假區的華爾街分析師與投資人的聚會上，聚焦公司的主題樂園業務，並宣布會加快投資，在未來10年內投資規模會將翻倍。

迪士尼主題樂園已成為迪士尼公司可靠的收入來源，還能夠彌補Disney+串流業務多年來的虧損，而Disney+預計要到明年才能開始轉虧為盈。艾格描述主題樂園對公司來說是「巨大的事業」。

在一份監管文件中，迪士尼提到從2017財年開始，迪士尼主題樂園、體驗與產品部門的複合年成長率為6％，並且在過去12個月以來，創造323億美元（約新台幣1.03兆元）的收入。

迪士尼在19日的一篇貼文中表示，一系列的重大投資包括在迪士尼加州冒險樂園增設汽車樂園，或在佛州奧蘭多增設迪士尼好萊塢工作室，雙雙刺激了遊客人數。

艾格說公司計畫下個10年在佛州投資170億美元（約新台幣5446萬元），並且為加州安納翰（Anaheim）的迪士尼樂園度假區規劃新的長期計畫。

迪士尼表示，旗下6座主題樂園還有多達逾1000英畝的土地可供未來開發，根據該公司內部調查，全球仍有約7億迪士尼粉絲仍未造訪過主題樂園，這事該公司預計要吸引的客源。