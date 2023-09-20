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巴西總統聯合國大會演說　稱俄烏戰爭暴露聯合國無能

▲▼巴西總統魯拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）怒斥國會暴亂，聖保羅湧現群眾支持民主價值。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

巴西總統魯拉（Luis Inácio Lula da Silva）今天在聯合國大會演說，批評各國試圖「重新掀起冷戰」，俄烏戰爭顯示聯合國會員國無能，並譴責對古巴的經濟封鎖。

巴西是1945年聯合國的創始成員國之一，自1947年以來，每年的聯大一般性辯論都由巴西開場。魯拉今天在演說中警告，聯合國制定的可持續發展目標，如「2030年可持續發展議程」，取決於和平的繁榮。

魯拉說：「武裝衝突是對人類理性的冒犯，我們知道所有戰爭造成的恐怖和痛苦，促進和平文化是我們大家的責任，建立它需要堅持和警惕。」

巴西總統呼籲關注巴勒斯坦人的處境，「以及確保為其人民解決建立一個國家的困難」，以及海地、葉門、利比亞、布吉納法索、加彭、幾內亞科納克里、馬利、尼日爾、蘇丹和瓜地馬拉的危機。

魯拉在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席的大會上表示，烏克蘭戰爭暴露了聯合國成員國集體無力執行「聯合國憲章」的宗旨和原則。

魯拉說：「我們不低估實現和平的困難，但如果不以對話為基礎，任何解決辦法都不會持久。我重申，我們需要努力為談判創造空間。」

巴西總統沒有點名俄羅斯，但表示「單邊制裁對受影響國家的人民造成巨大傷害」，「不僅沒有實現其所謂的目標，還阻礙調解、預防和和平解決衝突的進程」。

魯拉重申上週末在古巴首都哈瓦那參加77國集團＋中國（G77+China）峰會所作的聲明，批評對古巴的經濟封鎖，表示巴西將繼續譴責在沒有「聯合國憲章」支持的情況下採取的措施，例如對古巴實行經濟和金融封鎖，以及企圖將該國列為支援恐怖主義的國家。

魯拉還說，「巴西將繼續批評任何將世界劃分為勢力範圍並重新掀起冷戰的企圖」。

巴西總統還呼籲，在聯合國安理會的組成中增加代表性。根據魯拉的說法，安理會「正在逐漸失去信譽」，這種脆弱性尤其源於其常任理事國的行動，它們發動未經授權的戰爭以尋求領土擴張或政權更迭；安理會迫切需要改革，使它更具代表性和效力。

魯拉說，國際社會需要在兩條路之間做出選擇，一條路是衝突擴大，不平等加深，法治受到侵蝕；另一條路是振興致力於促進和平的多邊機構。

 

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