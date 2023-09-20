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社會 社會焦點 保障人權

鄧佳華「偷拍女設計師裙底」監視畫面曝！　下跪賠償遭拒

圖、文／CTWANT

 自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華日前在擔任美髮助理時涉嫌偷拍女設計師，才上班2天即遭店家辭退，本刊找到這間美髮店，不同於外界對鄧佳華搞怪、脫序、失控的一貫印象，老闆竟認為他認真又孝順，且只要設計師肯原諒，老闆還願意再回聘鄧佳華。

網紅鄧佳華在擔任美髮助理期間，偷拍女設計師遭當場抓包。（圖／當事人提供）

▲網紅鄧佳華在擔任美髮助理期間，偷拍女設計師遭當場抓包。（圖／CTWANT提供，下同） 

細數鄧佳華過往曾做過的工作，幾乎全都「短命夭折」且爭議不斷。他曾進入日月光集團工作，5天後就因未通過內部員工考試而被迫離職，隨後短暫於網拍業者連千毅旗下任職，期間爆出不少爭議，隨後竟轉戰成為AV男優，拍攝A片《華根初上》引起不少討論。

鄧佳華爭議不少，在擔任雞蛋糕店員期間也和老闆娘撕破臉被辭退。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

▲鄧佳華爭議不少，在擔任雞蛋糕店員期間也和老闆娘撕破臉被辭退。 

之後鄧佳華一度成為大樓保全，僅僅5天就辭職，並被媒體發現他跑到公館商圈販售雞蛋糕，是他近幾年來做的最久的一份工作，但鄧佳華也在任職8個月後，被顧客留下一星負評，直言鄧影響門面，事後他更被老闆娘要求不要再在社群亂發文，否則就要他離職，讓他痛批「只憑網友一句言論，就斷送他之前的努力」。

後續鄧在臉書上聲稱，自己已經學會雞蛋糕的相關技術，將要自己出來創業，並對老闆娘放話，「我會請妳來當我的員工」，讓老闆娘忍無可忍出面反擊，以正視聽，雙方最終不歡而散。

實際走訪公館商圈，附近店家對於鄧佳華的評價卻多為正面，認為鄧平時工作認真，對答交流都相當正常，完全看不出來其在社群上的脫序行為。而鄧佳華離職後，位在公館商圈的雞蛋糕也因土地使用權問題，最終收攤，目前僅剩一間蔥油餅攤位仍在營業中。

鄧佳華離開雞蛋糕攤位後短暫在街頭上販賣山東大餅，並回到桃園擔任美髮助理，未料才剛工作2天，就被爆出因持手機偷拍女設計師，遭店家辭退。儘管後續鄧佳華對設計師表示歉意，願意下跪道歉並賠償6000元，但仍不被設計師接受，且不排除提告，雙方至今仍未和解。鄧佳華在偷拍事件後，美髮店老闆謝裴遠陪他一起面對採訪，並表示願意再給他一次機會。（圖／趙世勳攝）

▲鄧佳華在偷拍事件後，美髮店老闆謝裴遠陪他一起面對採訪，並表示願意再給他一次機會。 

鄧佳華的老闆謝裴遠表示會再協調雙方和解，且只要設計師肯原諒，並同意鄧佳華回來上班，他一定會再重新聘雇鄧佳華，「他上班真的很認真，要他在設計師旁邊看邊學，他都願意，私底下的他孝順又謙虛，我願意再給他一次機會，不然他出去外面也很難再找工作了。」

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