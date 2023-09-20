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爆乳妹「我是IG網紅」大鬧美航！　身分曝光真有百萬追蹤

記者張靖榕／綜合外電報導

美國航空（American Airlines）班機上一段影片近日爆紅，一名女乘客在機上與其他乘客起爭執大鬧，發現被人偷錄影還嗆聲「你拍啊，我是IG上的名人」，引起網友熱議，好奇她究竟是誰。該名女子身分後來曝光，原來她不只有百萬人追蹤，還曾經上過真人秀。

▲美國有一名女子因在班機上大罵髒話而走紅。（圖／翻攝自推特）

▲暴走女子本名是阿斯曼。（圖／翻攝自推特）

該起事件發生的確切時間以及爭執起因目前尚不清楚，該段在美國航空班機上的影片被PO到社群軟體X（前身推特）後，吸引了破千萬人次的觀看，該名嗆聲是IG名人的女子身分也隨之曝光。

女子本名為阿斯曼（Morgan Osman），Instagram上確實有近百萬人追蹤，但目前帳號為關閉狀態，她參與演出過美國知名真人秀《壞女孩俱樂部：邁阿密》（Bad Girls Club：Miami）第5季。

阿斯曼在約20秒的影片開頭，先從頭頂上的儲物櫃中取出行李，隨後轉頭對著一名乘客罵道，「你再叫我X子（b***h）啊！你再叫我X子啊，我根本沒做錯什麼！」

阿斯曼的暴走舉動也引來現場其他乘客的哄笑和譏諷，甚至還有人戲謔地要她閉嘴，她反嗆，「不，你他X才閉嘴！你他X的閉上你的臭嘴！」當她發現有人在拿手機偷拍她時，還嗆聲「拍我啊！拍我！我可是Instagram上的名人，你這個混蛋」，現場再次爆出嘲笑聲，阿斯曼則是憤而離開。

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