馬斯克就是混蛋　傳記作者揭第一手觀察：只有夠狠才能成功



▲馬斯克被與他相處近2年的傳記作者確認「就是個混蛋」，但配上其能力，也是成功的原因之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

知名傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的新書《馬斯克傳》（Elon Musk）已上市出版，與馬斯克及其家人相處近2年的艾薩克森，近日接受美國新媒體訪問時表示，「他（馬斯克）沒有同情心，也不在乎任何人」，但也正因夠狠夠混蛋才能成功。專訪也提及許多關於馬斯克的細節，如他這樣的異常行為還能持續多久。

美國新媒體Quartz執行編輯藍迪（Heather Landy）提出許多問題，例如「馬斯克的異常行為還能持續多久」、「馬斯克是個有愛心的人嗎」、「他提倡的硬核文化和高效率還能保持多久」等。

艾薩克認為馬斯克能夠堅持下去，馬斯克是個喜歡全力以赴的人，只要事情開始平穩下來，他就會變得不太高興，而當遇到暴風雨時，他反而會全身心投入其中，這點也反映到他對人事與員工的態度，因此傳記中出現很多次「硬核」這個詞。

以推特為例，自從馬斯克入主、將名稱改為X的現在，員工以往的悠閒心態發生了大轉變，如今就像是24小時全天候努力工作的駭客，而這樣的轉變發生的非常快。

▲艾薩克森表示，馬斯克現在管理著7間公司。（圖／達志影像／美聯社）

艾薩克森還指出，馬斯克是個沒有同情心也不在乎別人的人，因為如此，馬斯克是個混蛋，也不會讓人感到欽佩。然而，就像他本人爭辯的那樣，有時那些關心他人並帶有豐富情感的人，往往不敢解雇別人，因為不夠強硬粗暴，會反過來傷害整個公司，只因為那些情感豐沛的主管太渴望別人喜歡他們。

馬斯克不在乎個體或眼前的人，但艾薩克森同意馬斯克旗下「太空探索公司」（SpaceX）一位前高層所說的，他實際上非常關心宏觀意義上的人類。

艾薩克森接著指出，馬斯克是如此「硬核」，微軟早期的比爾蓋茲是如此、亞馬遜早期的貝佐斯（Jeff Bezos）也是如此，雖然做法不一定受人欽佩，「但這是他們能夠取得成功的重要原因。這是因為，他們把企業的成功擺在第一位，而不是對他們面前的人保持友好親切。」

馬斯克最讓艾薩克森驚訝的一點，是他本人非常親力親為，每天視察特斯拉或SpaceX的裝配線，並不斷對人提出問題，例如「為什麼這個螺絲這樣轉動」或是「為什麼動得這麼慢」等，甚至會自己重寫代碼來改進。

一次，馬斯克看到特斯拉裝配線上的某個機器人移動速度太慢，於是叫人把它拆開研究，發現機器人出廠設定被設置在運轉速度最高只能20％，因此他親自重寫代碼將速度調高至80％，最終導致機器人無法持續工作，不得不下調一些速度，但馬斯克時常舉這個例子，表示「除非用力過猛、速度太過，有時候甚至會把事情搞砸，否則你就無法確定正確的速度。」

馬斯克在人工智慧的問題上，似乎抱持較為悲觀的想法，他與谷歌（Google）創辦人佩奇（Larry Page）的交情曾如親密戰友一般，但兩人因對人工智慧的看法分歧而分到揚鑣，也促成他成為OpenAI的創辦人之一，但之後又對外聲稱因無法接受團隊作法，以及為了顧及自家企業而離開團隊。他還質疑過，若人類無法確保人工智慧是安全的，「結果會怎樣」？

艾薩克森認為，馬斯克編造的世界末日編劇或許有點過於誇張，他擔心人工智慧終將把人類推向世界末日。然而馬斯克今年與美國國會議員，以及臉書創辦人祖克伯還有OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）談及人工智能，提到需要一個監管機構，對於這點，艾薩克森認為這麼做是對的，人工智慧的相關問題，的確需要像其他領域一樣，都該有一個專門的監管機構。

馬斯克親手創立許多公司，藍迪問他現在管理的公司總數是否為6家，艾薩克森回答，實際上是7家，包括新成立的xAI，有些公司內部還有子公司，例如特斯拉旗下的Optimus，以及SpaceX旗下的星鏈，因此端看要怎麼計算。