金正恩「獲贈大寶劍」真面目曝光　俄軍為他訂製手工6個月打造

▲金正恩訪俄「獲贈寶劍」，俄媒公開照片。（圖／翻攝自Sputnik）

記者趙蔡州／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前出訪俄羅斯，會見俄羅斯總統普丁及國防部長蕭依古。車里雅賓斯克（Chelyabinsk）茲拉托烏斯特（Zlatoust）一間武器製造廠廠長透露，金正恩訪問期間，蕭依古贈送了一把用珍貴木頭、寶石純手工打造的劍給金正恩，「劍是依國防部的特別訂單製作的，製作時間達半年」。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，北韓領導人金正恩10日乘坐專用列車，從平壤出發一路北上訪問俄羅斯，於13日在東方太空發射場會見俄羅斯總統普丁、16日在海參崴參訪阿爾喬姆空軍基地、俄羅斯太平洋艦隊，並贈與太平洋艦隊一份禮物，同時收到蕭依古精心準備的回禮。

車里雅賓斯克（Chelyabinsk）茲拉托烏斯特（Zlatoust）一間武器製造廠廠長特魯賓（Oleg Trubin）透露，蕭依古送給金正恩的禮物是一把寶劍，「劍是按照俄國防部的特別訂單製作的，製作時間達半年」、「這是一把典型的俄羅斯劍，按照18世紀劍的樣式手工製作，由珍貴木材和貴金屬製作而成」。

特魯賓還說，這把劍上鑲嵌著寶石，上面還畫有俄羅斯民間故事的微型圖畫，代表俄羅斯這個國家的力量和實力。

▼金正恩和俄國國防部長蕭依古握手，雙方進行會談。（圖／路透）