中網間諜規模龐大　FBI局長示警：已超越所有對手總和

▲FBI局長示警：中網間諜計畫規模，已超越所有對手總和。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）19日在一場會議中示警，北京的網路間諜計畫規模之大，已超越其所有主要競爭對手的總和。

路透社報導，多年來，美國官員屢次針對中國駭客問題發出警告，但瑞伊此番言論顯得異常嚴厲。

在此之前，美國發生一連串備受矚目的駭客攻擊事件，並把矛頭指向中國，其中包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns），以及國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）等美國高階官員數十萬封電郵遭竊一案。

瑞伊說：「中國的駭客計畫已比其他所有主要國家的總和還要大。就算讓FBI所有的網路特工和情報分析人員集中應對中國，對方的駭客人數仍遠超過美方人員，比例至少為50比1。」

北京駐華盛頓大使館並未立即回覆置評要求，但中國先前已一再否認對美國進行間諜活動。中國大使館上月表示，美國官員和媒體經常「炒作」與中國有關的間諜指控。

瑞伊是在美國資安業者麥迪安（Mandiant）主辦的mWISE會議中發表上述言論；麥迪安2022年被Alphabet旗下的Google收購。

麥迪安執行長曼迪亞（Kevin Mandia）告訴路透記者，中國駭客正逐漸躋身最厲害的間諜行列，他們「在攻擊上具備頂尖的創新實力」。