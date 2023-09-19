亞塞拜然對納卡區展開「反恐作戰」進攻　對前線使用高精準武器

▲亞塞拜然19日宣布，對納戈爾諾．卡拉巴赫地區展開「反恐行動」。（圖／路透）



文／中央社

亞塞拜然今天宣布，對納戈爾諾．卡拉巴赫地區展開「反恐行動」。數小時前巴庫當局才指控，當地亞美尼亞裔分離主義分子鋪埋的地雷，炸死了6名亞塞拜然人。

法新社報導，外高加索地區仇敵國家亞塞拜然與亞美尼亞近幾個月來緊張升溫。而雙方近3年前才為了爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）交戰，這個多山地區以亞美尼亞裔人口居多，國際間承認是亞塞拜然領土，但當地分離主義分子活躍。

亞塞拜然國防部今天表示，已對納卡區啟動局部的反恐措施，包括「對前線和縱深地點」使用「高精準武器」。

數十年來，「雙亞」為了納卡區陷入衝突，並分別在1990年代和2020年開戰。2020年雙方交戰6週後，在俄羅斯斡旋下達成停火協議結束戰爭，亞塞拜然也在納卡區奪回幾塊區域。

亞塞拜然說明反恐行動理由時表示，亞美尼亞分離主義分子「系統性砲擊」納卡區的亞塞拜然陣地，以及「持續對我們的領土布雷」；還指控亞美尼亞增兵。

▲民眾聽到槍聲、爆炸聲後逃跑。（圖／路透）



亞塞拜然表示，他們已「一再警告」，2020年的停火協議數度遭到違反，「對區域的和平與穩定構成嚴重的威脅來源」。

亞塞拜然說明，他們的反恐行動是要「鎮壓」納卡區內的「大規模挑釁行為」，目標還包括「讓亞美尼亞武裝部隊繳械及退出我們的領土」，以及確保回到亞塞拜然2020年奪回領土生活的平民的安全。

幾小時前亞塞拜然才指稱，納卡區內有4名亞塞拜然警察和2位平民遭到「亞美尼亞分離主義團體」的布雷炸死。

根據一名法新社記者的說法，今天在納卡區亞美尼亞分離分子大本營史提帕納科特（Stepanakert），可聽見爆炸聲響。

亞塞拜然另表示，他們已將在納卡區進行的軍事活動通知俄羅斯和土耳其。