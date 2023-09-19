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日本驚傳集體食物中毒　100人吃「吉田屋便當」嘔吐腹瀉

▲▼日本爆食物中毒！　百人吃完青森「吉田屋」便當後上吐下瀉。（圖／翻攝自吉田屋官網）

▲日本青森驚傳集體食物中毒　100人吃「吉田屋鐵路便當」後嘔吐腹瀉。（圖／翻攝自吉田屋官網）

記者趙蔡州／綜合報導

日本青森縣八戶市保健所17日陸續接獲各縣自治體（市、町、村）通報，有民眾在八戶市購買一間鐵路便當製造商「吉田屋」的便當後，發生嘔吐、腹瀉等不適症狀，截自19日通報人數已有約100人。八戶市保健所懷疑是集體食物中毒，目前已派人調查便當廠商與事件細節。

根據日本NHK報導，青森縣八戶市保健所17日收到福島縣某市的保健所通報，有多位民眾17日在八戶市食用當地鐵路便當製造商「吉田屋」販售的便當後出現身體不適。八戶市保健所進一步調查發現，截自19日上午，全國至少有40個自治體通報，約有100人在食用吉田屋的便當後發生嘔吐、腹瀉等情況。

八戶市保健所指出，吉田屋是一間鐵路便當製造商，除了在八戶、新青森等JR車站銷售便當外，在日本各地超市也有販售，「我們正在調查患者的飲食情況與病情變化，確定事件是否為食物中毒，一旦確定是集體食物中毒，將針對便當廠商進行詳細調查。」

對此，遭指控的吉田屋表示，對於購買他們的產品而導致身體不適的客人相當抱歉，本公司將盡力配合八戶市保健所調查事故原因，一旦有人任何發現將會立刻發布公告。

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