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少年割包皮「龜頭被切掉」！2100萬賠償被法官砍到剩84萬

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲少年動了割包皮手術，結果龜頭慘遭切除。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名男子10歲時動了包皮手術，沒想到龜頭也因此遭到切除，導致永久性殘缺，他的性格也因此大變。原先法院判醫療機構須賠310萬令吉（約新台幣2,113萬元），不過經過上訴，原先的判決被撤銷，如今男子只能拿到12萬3,556令吉（約新台幣84萬元），落差十分巨大。

根據《中國報》報導，這名男子2010年間到某醫療機構動了割包皮手術，沒想到因為過程中失誤，導致他的龜頭遭到切除，而且無法縫合，因此出現了永久性的傷害，他也因此性格大變，變得沉默寡言、不愛交際。

▼男子2010年動了割包皮手術，結果整個龜頭被切除，造成永久性殘缺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼原PO的朋友幫烏龜取名為糖漿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

男子的母親為此提告，案件經過多年審理，去年4月獲得法院判賠，分別是200萬令吉（約新台幣1,363萬元）的一般損害賠償、10萬8,356令吉（約新台幣73萬元）的特別損害賠償，以及100萬令吉（約新台幣681萬元）的嚴重損傷和懲罰性賠償，總額為310萬令吉（約新台幣2,113萬元）。

不過，案件經過上訴，男子的一般損害賠償從200萬令吉降至10萬令吉（約新台幣68萬元），特別損害賠償也減至2萬3,556令吉（約新台幣16萬元），至於嚴重損傷和懲罰性賠償則因為訴狀中沒有提及，因而被取消，男子的龜頭遭到切除後，獲得的賠償由310萬降至12萬3,556令吉（約新台幣84萬元），落差十分巨大。

 

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