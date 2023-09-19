30公尺鋼骨恐怖墜落　東京工安事故「15噸巨物壓死2人」近照曝光

▲日本東京八重洲一處建築工地19日發生鋼骨掉落事故，2名分別為33歲與43歲男性工人被壓在鋼骨下方身亡。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本東京一處建築工地19日上午9時20分左右發生重大工安事故，造成2死3傷。據警方說法，當時起重機吊起一根長30公尺、重約15噸的鋼骨，5名男性工人坐在上頭準備將其固定在結構上，不料鋼骨突然墜落，2人被壓在鋼骨下身亡，死者身分已確認為33歲與43歲雇員。負責建案2家業者的皆是日本前五大建設公司。

▲▼工地鋼骨突然墜落，致2死3傷。（圖／CFP）

根據日媒NHK引述警視廳報導，東京中央區八重洲工地現場從4樓到7樓尚未設置樓層地板，而5名傷亡男子當時正在7樓設置鋼骨。據現場工作人員表示，掉落的鋼骨長30公尺、重15噸，5人坐在由起重機懸吊著的鋼骨上進行與其他鋼骨結構固定的作業，但鋼骨不明原因突然掉落，5人一同墜至3樓。據TBS報導，工人墜落高度約20公尺。

2名死者分別為埼玉縣朝霞市的33歲雇員原裕一郎，以及千葉縣市川市的43歲雇員花田大和，他們被發現時是遭重壓在墜落的鋼骨下方。另外一名40多歲工人一度重傷昏迷，但後來已經恢復意識，其餘2名20多歲工人受傷後一直意識清楚。據稱，5人中有些人使用安全繩將身體與鋼骨綁在一起。

▲建築工地事故現場空拍照。（圖／CFP）

報導稱，旁邊有其他鋼骨也一同掉落，許多斷裂的鋼骨鋼筋在3樓樓板上散落一地。由於可能還有其他結構墜落的風險，警視廳將在進行安全確認後再對現場情況進行詳細調查。

▲負責合作建設的2家建商皆是日本赫赫有名的大型建設公司。（圖／CFP）

報導指出，發生事故的是地上51層、地下4層的綜合商業大樓建設工地，位於JR東京站八重洲口附近辦公大樓林立、人流量大的地區，屬於東京車站前的都更計畫之一，於2021年動工，預計2025年竣工，除了辦公樓層，估計還將設有國際會議廳、劇場音樂廳與商業設施樓層，建案由大成建設、大林組2家日本前五大綜合建設公司共同負責。大林組表示，目前正在確認情況。