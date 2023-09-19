一家六口外出用餐集體中毒　「14歲少女突然陳屍床上」43人住院

▲印度一名14歲少女疑似因為食物中毒死亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦一名14歲少女與5名家人一同到當地一間餐廳購買沙威瑪、烤雞等料理，沒想到吃完後全家都出現腹瀉、嘔吐、頭暈等食物中毒症狀，全都被送去醫院，少女後來傳出身亡消息，目前該餐廳已有43名顧客用餐後緊急送醫。

泰米爾納德邦納馬卡爾(Namakkal)18日傳出14歲少女卡萊亞拉西(Kalaiyarasi)身亡消息，警方表示，卡萊亞拉西16日晚間與爸媽、12歲弟弟與叔叔、阿姨全家6人一起外出用餐，在當地餐廳吃了沙威瑪、烤雞、炒飯等料理，6人回家後開始不停嘔吐，卡萊亞拉西除了嘔吐，還出現發燒、頭暈和腹瀉等症狀。

卡萊亞拉西和家人隔天前往家附近私人醫院接受治療，後來返家休息，沒想到18日早上衛生局官員前往探視時，發現她陳屍在床上，12歲弟弟呈現嚴重休克狀態，其他家人也出現不同症狀，全被緊急住院接受治療。

警方表示，當天除了卡萊亞拉西一家人，還有11名曾在該餐廳用餐的學生也因食物中毒住院，「上周五、周六一共約有200多人在該餐廳用餐，目前已發現其中43人因為感染住院，我們檢查了餐廳，雖然沒發現肉質腐壞情況，但還是先將相關食材銷毀、送去實驗室檢驗，同時也會對肉類供應商進行調查」。