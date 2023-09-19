俄無人機襲擊利沃夫！工業倉庫被擊中引發大火　已1死1傷

▲俄羅斯無人機19日凌晨對利沃夫發動襲擊，一間倉庫被擊中後引發大火，導致1死1傷，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）19日遭遇無人機襲擊。一名地方官員指出，俄羅斯有3架攻擊型無人機擊中當地一間倉庫後引發大火，導致一名男子重傷。當局隨後也在倉庫的廢墟中尋獲一名男子的屍體，利沃夫的街道上也發生了多起爆炸。

綜合CNN與《衛報》報導，利沃夫軍事行政長官科茲茨基（Maksym Kozytskyi）透露，烏軍在19日凌晨擊落了15架飛往利沃夫的俄羅斯無人機，但有3架無人機避開了防空系統，擊中一間倉庫後引發大火，導致一名26歲男子身受重傷。

科茲茨基進一步說明，被擊中的倉庫只是一間工業倉庫，裡面並未儲存任何軍事物品，而倉庫被擊中後引發的大火導致附近9000平方公尺的土地被影響。從現場照片可見，現場的火勢極其猛烈，瘋竄滾滾黑煙也遮蓋了整個利沃夫的天際線，場面駭人。

當地媒體引述市長薩多維（Andriy Sadovyi）指出，當局事後在倉庫的廢墟中，尋獲一具男性遺體；而法新社記者也在夜間宵禁期間多次聽到街道上傳來連續不斷的爆炸聲，同時還有多輛重型車輛正在移動。

此前，利沃夫因靠近波蘭邊境，被視為烏克蘭最安全的城市之一，但當地近來卻頻頻遭受攻擊，其中單只8月份的空襲就已造成3人死亡。