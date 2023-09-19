偵破半世紀懸案！美9歲女童遭性侵勒斃失蹤　警方挖兇嫌屍體驗DNA

▲9歲女童黛比慘遭性侵殺害，50多年後終於透過DNA技術揪出兇嫌身份。（圖／翻攝自科布郡地方檢察官辦公室臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名年僅9歲的女童，1972年在回家路上無故失蹤，經過16天以後，才在數千人的搜索下發現其遺體，女童明顯遭到性侵後勒斃，儘管警方追蹤數百條線索，卻始終無法揪出兇嫌。隨著時間推移與科技的進步，美國警方終於透過一塊布殘留的毛髮，挖出兇嫌屍體，確認性侵勒斃女童的兇嫌身份。

根據美媒《CBS》，美國官員於當地時間18日表示，調查人員最近終於確認性侵殺害9歲女童的兇手，該名女童50多年前在喬治亞州距離住處不到一個街區的地方被某名男性綁架。美國喬治亞州科布郡地方檢察官布羅迪（Flynn Broady）表示，該名慘遭性侵殺害的女童，是就讀小學3年級的黛比（Debbie Lynn Randall）。

布羅迪向外界說明案情與後續經過。他表示，黛比是一名小學3年級的學童，1972年1月13日從自助洗衣店返回住家的路途中，因為遭到某名男性綁架而失蹤，經過數千名熱心民眾協助搜索後，才終於在16天後發現黛比的遺體，不過隨著時間的推移，儘管警探追蹤數百條線索，卻始終無濟於事。

隨著DNA技術日新月異，終於使得案情能夠撥雲見日。布羅迪表示，在最初的調查中，喬治亞州瑪麗埃塔（Marietta）警察局從嫌疑人身上找到一根頭髮、一塊布，2001年10月聯邦調查局針對頭髮進行測試，初步排除許多潛在嫌疑人。

2015年，警方將這塊布送給法醫進行更進一步的分析，結果透過輪廓側寫發現屬於一名未知男性，2019年運用額外獲得的資金進行DNA檢驗，去年再度針對這塊布進行分析，今年實施更進一步的測試。

布羅迪表示，他們找到嫌疑犯的親屬後，親屬為調查人員提供額外的DNA樣本進行比較，結果在調查過程中找到先前從未出現過的嫌疑犯，確認兇嫌為當年24歲的男子威廉（William Rose），他於1974年輕生身亡，他的屍體最後被挖出來進行DNA比對。

女童黛比的父母直到去世以前，根本不知道到底是誰殘忍殺害他們的女兒。黛比的母親2018年死於血癌、至於父親去年才去世。

地區檢察官辦公室一名懸案調查員認為，他不相信威廉認識住在喬治亞州的女童黛比，推測可能是因為威廉有家人住在附近，所以才會經常在附近閒晃，「如果他開車經過，我肯定他看到女童了，我推測應該是一場偶然犯罪，因為看到女童獨自一人，就綁架了她」。

該名調查員推測，威廉可能是因為害怕被關進監獄，才會在犯案2年後選擇輕生，他之前曾因酗酒被捕。

女童的胞兄梅爾文（Melvin）則感謝，警方能在最後成功揪出性侵殺害妹妹的兇嫌身份。