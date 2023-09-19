與志工攜手創作 鐵道藝術村「廣延的姿態｜陳彥瑋創作展」開展

▲高齡者工作坊紀錄。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至10月29日推出「廣延的姿態｜陳彥瑋創作展—身體空間新竹地景高齡共創計畫」展覽，由今年度駐村藝術家陳彥瑋偕同竹市文化局志工完成參與式共創計畫，透過創作及訪談深入探討人身體及生活空間的互動關係。

新竹市長高虹安表示，新竹市文化局轄下館舍、藝文空間及圖書分館等超過20處，各館舍均仰賴志工協助日常營運，作為第一線服務民眾的重要角色，志工群充滿熱忱，並無私奉獻出自己的時間，令人敬佩。今年度鐵道藝術村駐村藝術家陳彥瑋透過自身於設計領域的專業，邀請文化局高齡志工參與他的藝術計畫，為期3週的工作坊，運用不同主題進行共同創作，讓民眾看到志工們對新竹藝文的付出與熱情，十分感動。

文化局代理局長李欣耀指出，藝術家陳彥瑋為鐵道藝術村今年駐村藝術家，他延續自身於實踐大學服裝設計學系碩士班研究專題，探討高齡者社會、心靈及記憶與身體、環境的連結性，規劃主題工作坊引領參與之高齡者運用不同媒材，建構自己身體與居住空間的立體裝置作品，並從過程中了解自己生活空間及身體狀態、心靈互動的關聯；能促成文化局志工與藝術家進行共創，擴大不同年齡層之參與，對於文化平權推動上頗富意義。

鐵道藝術村營運單位智邦藝術基金會表示，駐村藝術家陳彥瑋提出並規畫參與式創作工作坊，並與5位高齡志工尤桂遵、汪秀卿、洪月䤚、陳瑞媛、溫婉如協力，藝術家透過解構地景風貌的平面線條，帶領高齡者以布料將人體空間拓墣成形的立體剪裁方式，搭配訪談與過程中關係的建立，與高齡者共同探索居住30年以上的在地記憶，藉以回看自身生活空間與記憶緊密交織、層層疊疊的關係。

「廣延的姿態｜陳彥瑋創作展—身體空間新竹地景高齡共創計畫」即日起至10月29日於新竹市鐵道藝術村展出，歡迎民眾把握時間蒞臨參與，更多活動訊息請上「新竹市鐵道藝術村」臉書粉絲專頁，或洽03-5628933及1999為民服務專線查詢。