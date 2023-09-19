以牙還牙！印度驅逐加拿大外交官　稱殺錫克教領袖是「荒謬指控」

▲印度宣布驅逐一名加拿大高級外交官。圖為印度總理莫迪。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度政府19日驅逐一名加拿大高級外交官，並強烈否認印度與錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）之死有任何關聯，宣稱加拿大的指控「荒謬且具有政治動機」。數小時前，加拿大政府才剛宣布驅逐一名印度高級外交官，總理杜魯道表示，有「可信證據」顯示尼賈爾在卑詩省遭謀殺一案，與印度特務有關。

根據今日印度等外媒報導，印度外交部19日召見了加拿大駐印度高級專員麥凱（Cameron MacKay），並告知印度政府驅逐一名加國駐印度高級外交官的決定，相關外交官被要求在5天內離開印度。

▲2023年舉行在印度新德里的G20峰會上，加拿大總理杜魯道走過印度總理莫迪和印尼總統佐科威。（圖／達志影像／美聯社）

印度外交部在新聞稿中表示，「這項決定反映了印度政府對加拿大外交官干涉我國內政以及參與反印度活動的日益擔憂。」根據CNN報導指出，加拿大指責印度可能參與了錫克教領袖尼賈爾在加國領土上被暗殺的事件，引發兩國外交爭端，加拿大驅逐一名印度高級外交官後，印度隨即以牙還牙，同樣驅逐了渥太華外交官。

▲加拿大指控印度特務6月在卑詩省錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）謀殺錫克教領袖尼賈爾。（圖／路透）

45歲受害者尼賈爾是加拿大公民，同時也是知名錫克教領袖，生前主張錫克族應從印度獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan），遭到新德里通緝，並列為恐怖主義威脅。今年6月，在卑詩省錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）停車場中，他坐在自己的卡車內，被2名蒙面人槍殺身亡。尼賈爾之死讓加拿大錫克教社群震驚且憤怒，目前尚未逮捕任何相關人士。

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