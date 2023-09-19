金與正是全球最危險女性！　專家：北韓恐將她「武器化」

▲金與正日前陪同金正恩訪俄，側面反映了她在北韓擁有一定地位，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

北韓領導人金正恩睽違多年後首次訪俄，但他隨行的妹妹金與正，最近卻比他更引人注目，因為美國一名北韓專家在接受美國福斯新聞採訪時，將金與正譽為「世上最危險女性」。

據福斯新聞報導，美國塔弗茲大學（Tufts University）教授李晟允（Sung-Yoon Lee）表示，「我認為如今的金與正是韓國史上，乃至世界歷史中最危險的女性。雖然9月底才滿36歲的金與正還很年輕，但她溫和的形象無疑為北韓這個殘酷、沙文主義、由男性主導的國家帶來了新視野，因此外界不可輕視於她。」

金與正2011年在父親金正日的喪禮上首次公開露面，但在2018年平昌冬奧前都一直很低調，直到數月後陪同金正恩與南韓總統文在寅進行歷史性峰會，才頻繁出現在人們眼前。最近，金正恩前往俄羅斯會見普丁時，金與正也是隨行人員，還在兩國領導人會面前參觀了東方太空發射場，顯示她在北韓的角色日益崛起。

儘管分析人士認為金與正是金正恩的接班人，但李晟允推測，她可能會扮演「攝政王」的角色，直到金正恩傳聞中的幼子成長到可以掌權為止。李晟允補充，雖然此一決定可能會在未來引發角力，但如果金與正與外甥交惡，「那她應該回想自己和哥哥在2013年一起處決姑丈張成澤的事。」

此前，金與正曾代表金正恩和平壤當局發布書面聲明，並下令炸毀兩韓聯絡辦公室。李晟允指出，這種既得權力尤其令人不安，因為這可能代表著金與正與其胞兄共同掌控了北韓核武庫的權力，尤其金與正去年在幾項聲明中提到，「南韓哪怕只是對北韓領土發射一枚子彈，都將招致後果」。

李晟允也指出，「我們從未在南北韓和全球歷史中見過這樣的情況，一位女性共主、一個罪惡政權的女性共同領導人發出核威脅，說我有權用核武攻擊你，但我在檢視金與正的每一則報導、北韓聲明，以及長達數百小時的北韓影片內容後，認為金與正在北韓佔據了獨特的強大地位。」

李晟允推測，北韓可能為把金與正「武器化」，讓她出席總統級或聯合國會議，使這些管理機構陷入接受她，或是因為她的女性身份而顯得「莽撞無禮」的尷尬境地，進一步鞏固她的權力和影響力，「我們會因為她是女性而相信她，但她是一個雄心勃勃、聰明、冷酷無情的女人，我們應該非常認真地對待她，而不是在她面前擺出高人一等的態度。」