X轉向「全面收費」？　馬斯克：對抗網路機器人唯一方法

▲ 馬斯克有意將X轉為全面收費平台。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購推特公司（Twitter）後推動多項改革並改名為X，18日又透露，為對抗網路機器人大軍，未來所有用戶可能都須支付小額月費才可使用該平台。

根據BBC，馬斯克18日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）談話中透露這項政策，「我們正轉向每月支付小額的系統使用費」，認為付費系統是對抗網路機器人唯一方法。

BBC已向X詢問更多細節，目前未取得回應，尚不清楚馬斯克此言是一時興起，還是真有計畫但尚未宣布。

馬斯克認為，解決社群平台上機器人及假帳號氾濫的方法就是收費驗證，去年接管推特以來，持續敦促用戶付費升級X Premium以享有更多功能，例如撰寫更長的貼文、修改貼文等，但目前用戶依然可以免費使用X。

向用戶收費顯然可提升該公司經濟利益，但馬斯克堅稱，此舉是為解決機器人問題，「製造一個機器人只要1分錢，但如果有人願意付幾美元之類的小額費用，機器人的成本效益就很高。」

X Premium價格因國家而異，目前在美國每月收費8美元（約新台幣256元）。馬斯克表示，他正為用戶尋求更便宜的選擇，「事實上，我們將提出更低的定價，希望這只是一筆小錢」，也坦言這需要更長時間討論，「但在我看來，這實際上是對抗機器人大軍唯一的方法。」

然而，全面收費後X恐怕流失大量用戶，進而壓低廣告收入，而廣告收入目前佔該公司收入的絕大部分。