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爆炸襲擊不斷！秘魯宣布3地進入緊急狀態　軍方介入維安

▲▼秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。（圖／路透）

▲秘魯總統博魯阿爾特18日宣布國內3地進入緊急狀態。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

秘魯近日犯罪率激增，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）18日在國家電視台宣布，對國內3個地區頒布緊急狀態，以便軍方可以介入，幫助相關區域加強地方安全。

綜合路透社與南方電視台報導，這項政策是在利馬上周發生襲擊事件後做出的決定。15日晚間，一名身份不明的人士向利馬聖胡安·德盧里甘喬區（San Juan de Lurigancho）一家夜店投擲戰爭手榴彈，附近也發生了另一起手榴彈襲擊，造成至少15人受傷。

為了抑制持續增長的犯罪率，博魯阿爾特18日對利馬的聖胡安·德盧里甘喬區和聖馬丁·德波拉斯區（San Martin de Porras），以及北部的塔拉拉區（Talara）頒布緊急狀態，並在接受採訪時補充，相關措施旨在正面打擊犯罪行為。

總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）也證實，這項措施將於19日開始生效，而進入緊急狀態的地區將被暫停住宅不可侵犯等公民權利。秘魯監察專員辦公室數據顯示，利馬2021年僅接獲12萬350宗犯罪通報，但去年的犯罪率卻直線上升至16萬200宗，增長速度驚人。

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