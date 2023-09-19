車臣領袖驚傳命危！換腎陷入昏迷　病床前「手下等著繼位」

▲ 卡迪羅夫傳出病重昏迷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）被視為總統普丁第一忠臣，近日傳出換腎手術後因排斥反應昏迷，陷入命危狀態，手下紛紛趕到病床前，卻不是為了好好送他上路，而是等著他死後繼承他的權力。

《太陽報》報導，烏克蘭安全部門聲稱，卡迪羅夫因既有疾病惡化命危，正在莫斯科中央臨床醫院（Central Clinical Hospital）接受治療，車臣高官紛紛趕往醫院，但據稱他的手下已經做好準備在他死後取代他，而不是為他哀悼。

根據烏國媒體Obozrevatel，現年46歲的卡迪羅夫育有14名子女，先前接受腎臟移植手術後出現排斥反應，一直處於昏迷狀態，手下在醫院焦急等待。

俄羅斯獨立記者維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）則稱，卡迪羅夫患有「典型的嚴重腎衰竭，必須頻繁洗腎，顯然在中央臨床醫院發生了什麼事」。

Telegram頻道VChK-OGPU指出，17日有多人目擊多輛掛著車臣車牌的豪華轎車，車上載著重要人物，且「中央臨床醫院警衛未經檢查就讓他們通過」。

這幅景象猶如重演蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）1953年3月因中風彌留，生命最後幾小時的場景，政治局官員蜂擁到他的床前，試圖奪取他的權位，引發各界揣測，卡迪羅夫的手下同樣居心叵測。

據報卡迪羅夫認為，他最近的健康問題是中毒引起，懷疑他的醫生蘇萊曼諾夫（Elkhan Suleymanov）就是幕後黑手。蘇萊曼諾夫先前擔任衛生部長，但被解除公職後銷聲匿跡，傳出已被卡迪羅夫下令活埋，但車臣否認他的死訊，聲稱他住在亞塞拜然，長達1年多來卻沒有任何人看見他的身影。

卡迪羅夫今年稍早就傳出健康狀況不佳，體重飆升且臉部浮腫，與普丁會面時說話喘不過氣。但也有支持者對此不以為然，認為卡迪羅夫Telegram頻道上一段他在車臣格羅茲尼（Grozny）的宮殿外行走的影片證明他還健在，但降雨天氣令外界懷疑可能是攝於幾個月前的舊畫面。