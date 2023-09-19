英7旬夫妻「人間消失5年」爆早就被女兒謀殺！　老家搜出2具遺體

▲英國七旬夫妻疑被35歲小女兒謀殺，遺體多年來無人發現。（圖／翻攝自艾塞克斯郡警方）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國英格蘭艾塞克斯郡（Essex）一名女子被指控謀殺70多歲雙親，就在同一天，警方在老夫妻住處尋獲2具遺體，有人目睹警方用擔架從屋內抬出屍袋。據調查，周邊居民已有大約5年沒有看到這對夫妻「活著」出現了。鄰居表示，老夫妻育有4名女兒，涉嫌弒親的是最小的女兒薇吉妮亞（Virginia McCullough）。

據天空新聞、鏡報等英媒報導，艾塞克斯郡警方上周接獲2名七旬老人健康狀況堪憂的通報後，派員前往切爾姆斯福德市（Chelmsford）泵山（Pump Hill）一處地址，經重案組警探與專案小組的廣泛調查，已於17日從這個地址的房產中找到2具遺體，儘管尚未正式鑑定身分，但警方相信死者是今年應為74歲的麥卡洛（John McCullough）與75歲妻子羅伊絲（Lois）。

同一天，麥卡洛夫婦的35歲小女兒薇吉妮亞被當局指控於2018年8月21日至2023年9月15日這大約5年的時間內殺害了親生父母。薇吉妮亞18日在切爾姆斯福德地方法院以被告身分出席2分鐘的短暫聽證會，目的是確認她的個人身分資訊，法庭上沒有透露案件細節，也沒有要求她進行答辯。她19日將再出席刑事法庭的保釋申請聽證會。

警方17日進入麥卡洛夫妻的3層樓房產搜索時，現場已拉起封鎖線，附近居民們看到當局人員用擔架抬出屍袋。受訪的鄰居們表示，麥卡洛先生曾是成人教育機構切爾姆斯福德學院（Chelmsford College）的講師，與妻子育有4名女兒，薇吉妮亞是其中最小的女兒，據信是一名藝術家。

67歲鄰居、退休工程師塞金特（Phil Sargeant）表示，薇吉妮亞也在這棟房子裡長大，曾回來住過幾年，但已經有好幾年甚至更久都沒有看到這家人了。另一名鄰居則說至少2年半到3年沒見過麥卡洛夫婦，這名鄰居甚至親自詢問過薇吉妮亞「父母去哪了」。不料，薇吉妮亞如今被檢警依2項謀殺罪起訴，警方表示據現有證據來看，強烈相信麥卡洛夫妻倆已不在人世。