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金正恩歸國「溫暖問候」人民　官媒狂讚訪俄成果：兩國邁入新篇章

▲▼金正恩17日結束訪問俄羅斯。（圖／路透）

▲金正恩17日結束訪問俄羅斯。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩17日結束訪俄行程。北韓官媒朝鮮中央通訊社19日報導稱，金正恩已於18日凌晨通過作為國境站的圖們江站，回到北韓領土時還向人民送上「溫暖問候」。官媒大讚，金正恩透過此次訪俄，加深與俄羅斯總統普丁情誼，開啟朝俄關係發展的新篇章。

▲▼金正恩參觀俄羅斯濱海邊疆水族館，並觀賞海象表演。（圖／路透）

▲金正恩在俄羅斯參觀濱海邊疆水族館，並觀賞海象表演。（圖／路透）

根據南韓韓聯社報導，朝中社19日指出，金正恩結束對俄羅斯的正式友好訪問後，於18日凌晨通過了國境站圖們江站。朝中社還表示，金正恩從俄羅斯邊境的哈桑站越過圖們江時，「向親愛的我國（北韓）人民致以溫暖的歸國問候。」金正恩從10日下午搭乘列車離開平壤，直到結束訪俄後回到北韓，共花了9天8夜。

朝中社還稱讚道，「金正恩同志透過此次訪問，加深了與俄羅斯總統普丁同志以及俄羅斯政府和人民之間同志般的友誼與親善的紐帶，開啟了朝俄關係發展的新篇章。」

▲▼金正恩訪問俄羅斯，見到俄國國防部長蕭依古。（圖／路透）

▲金正恩訪問俄羅斯期間，見到俄國國防部長蕭依古（左）。（圖／路透）

此前，金正恩17日在俄羅斯濱海邊疆區（Primorye）阿爾喬姆（Artyom）的火車站走紅毯，搭上綠皮專用列車返程，還帶回了可保護喉嚨至鼠蹊部的防彈背心、可躲避熱像儀偵測的特殊服裝與6架俄羅斯無人機等「伴手禮」。

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